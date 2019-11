Brněnské Vánoce i letos nabídnou bohatý program!

Brno, 19. listopadu 2019 – Nejkrásnější svátky v roce jsou tu a jste jistě zvědaví, na co se v Brně můžete těšit letos. Nejvýraznější novinka navazuje na loňskou prodlouženou dobu trvání trhů na Dominikánském náměstí a náměstí Svobody. Návštěvníci si pochvalovali, že si mohou zajít na drink i na Boží hod. Tentokrát si budeme moci debužírování prodloužit až do roku 2020, konkrétně do 5. ledna.

Náměstí Svobody

Náměstí Svobody dostane vánoční nádech už 23. listopadu, když sem koňský povoz doručí bílovickou jedli – budoucí Strom republiky 2019. Krásná brněnská tradice inspirovaná předvánočním zázrakem byla uvedena do praxe přesně před 95 roky a vánoční provázanost s Bílovicemi nad Svitavou už trvá 30 let v řadě. Strom republiky byl navržen jako symbolická připomínka potřebných v adventní době a ze sbírky do kasičky pod jeho korunou byla financována výstavba Dětského domova Dagmar, který v tomto roce slaví 90. výročí.

Převoz stromu z Bílovic nad Svitavou do Brna se dvěma zastaveními organizuje 23. listopadu Český červený kříž, který letos slaví také 100 let od svého založení. Strom opět pochází z bílovického polesí a 13 metrová jedle bělokorá bude náměstí Svobody zdobit díky skvělé péči Školního lesního podniku Křtiny.V pátek 29. listopadu ji s velkou slávou a atraktivním doprovodným programem v pět hodin rozsvítíme a Brněnské Vánoce tak definitivně odstartujeme. Vánoční atmosféru letos podpoří také zelená výzdoba a spousta světel na náměstích a v ulicích.

Kromě stromu bude dominantou zbrusu nový Zimní bar, který se skládá ze tří střech a tří barů. Stavba je dřevěná a stejný materiál je použit také na konzumačních zónách u kašny, nad kterými budou kovové hvězdice s osvětlením. Oblíbené horké nápoje si návštěvníci opět vychutnají z vratných hrnků a kelímků. Systém vratných obalů na všech náměstích v centru města slaví pět let. Dodavatelem a patronem Brněnských Vánoc je opět Náš Ježíšek. Letos ale spolupracuje s brněnským partnerem, společností Nicknack, který umožní umývání obalů přímo v Brně. Společně návštěvníkům připraví dva nové vzory vratných kelímků s motivy Michaela Floriana.

K dobré náladě na náměstí Svobody přispěje každodenní hudební program, Brno totiž není zapsané v Síti kreativních měst UNESCO v oblasti hudby pro nic za nic. Právě na náměstí Svobody se pódium ani chvíli nezastaví. Čeká vás mnoho koncertů zvučných jmen, jako je například Ondřej Ruml, Čankišou, Pokáč, Věra Špinarová Tribute, Poutníci a další, Adventní koncerty České televize, dětská školní vystoupení, Čtení dětem, nebude chybět ani Mikuláš a koledy. Program na pódiu bude poprvé také na Silvestra, konkrétně od 18 do 21 hodin a zakončí ho světelná show.

Na stáncích nakoupíte až do 23. Prosince stylové dárky a během festivalu December Design Days (16. – 23. prosince)i designové od lokálních značek. O Vánocích myslíme nejen na své nejbližší, ale i na potřebné. Proto zde budete moci tradičně přispět na sbírku Českého červeného kříže a dalších vybraných charitativních organizací.

Stánky s občerstvením budou na náměstí Svobody otevřeny i po 23. Prosinci. Řemeslné stánky ve východní části náměstí budou v provozu do 23. prosince každý den od 10:00 do 21:45 hodin.

Dárky z Brna

Už od začátku podzimu se lidé ptají, jestli budou opět autorské hrníčky od některého z brněnských umělců. Budou! Letošní design si vzal na starost abstraktní výtvarník Pavel Hayek, který navazuje na autorské kolekce Petra Kvíčaly, Venduly Chalánkové a TIMA. Hrnky zdobí jeho látkové textury s motivy puntíků ve třech barevných provedeních. Tyto motivy se promítají v celé kampani letošních Brněnských Vánoc, v online prostředí i v ulicích měst a obcí, včetně dárků jako je čerstvě pražená káva brněnské značky Rebelbeanči jihomoravské čaje Sonnentor.

Dalším tipem na dárek je novodobá brněnská klasika porcelánový set s motivem kostry „draka“ a spolehlivý dárek pro děti je janáčkovské pexeso od Venduly Chalánkové. Žhavá novinka pro rok 2019 a 30. výročí sametové revoluce je dětský knižní průvodce Jak to ruplo, ale potěšíte jistě i dalšími publikacemi pro malé i velké. Příkladem je fotografická publikace Interior Design Guide, kde naleznete 50 nejkrásnějších interiérů Brna a jižní Moravy z hlediska současného designu. Dárky si můžete koupit přímo na náměstí Svobody v mobilním „íčku“, v našich stabilních infocentrech a vše najdete i na e-shopuwww.darkyzbrna.cz.

Dominikánské náměstí

Alternativa k rušnému Svoboďáku je komornější a intimnější Dominikánské náměstí. Zaměřuje se na gastronomii, tradice a děti. Posilníte se specialitami oblíbených brněnských či regionálních podniků a zabavíte děti. Zoo koutek nebo Halouzkův betlém jsou prověřené hity. Pohladit si ovečku nebo kamerunskou kozu si přeje každý. Autor druhého největšího betlému na světě Jiří Halouzka pak v předvečer Štědrého dne spolu se syny předvede své umění a můžete se s ním o něm taky pobavit. Opět tu najdete Ježíškovu poštu a na Vánočních dílnách si budete moci s dětmi vyrobit něco krásného na stromeček nebo snad i pod něj. Letos zábavu pro děti rozšíří i Zimní kino, v jehož rámci se budou promítat osvědčené i nové pohádky a animované filmy .Adventní delikatesy si zde vychutnáte také až do 5. Ledna.

A na čem si pochutnáte? Ke stálicím patří fish and chips, dále například slovenské smažené pirožky, langoše, palačinky, bramboráky či oštiepok. A zapít to můžete vínem, svařákem, Turbomoštem, ve vánoční pivnici, v Ježíškově baru a v dalších stáncích.

Adventní trhy budou letos samozřejmě probíhat také na Zelném trhu a na Moravském náměstí, kde bude opět oblíbený bruslák a vyhlídkové kolo. Více informací o obou náměstích se dozvíte zde:

Vánoční nadílka TIC BRNO

Nasajte atmosféru nejen z vratného hrnečku, ale i pohledem na všechno to sváteční hemžení z výšky staroradniční věže. Upravili jsme pro vás k té příležitosti otvírací dobu. Kromě drinků vás zahřeje i návštěva trojice brněnských podzemních pamětihodností – udržuje se tam totiž stálá teplota, která je v zimě víc než příjemná. Až oběháte všechny obchody a stánky, můžete se naladit na tu správnou náladu konečně už pohodovou procházkou s průvodcem po klášterech nebo betlémech.

Až vám dojdou síly na chození, usaďte se do vyhřáté sedačky našeho turistického minibusu a kochejte se pohledem na brněnský funkcionalismus a slavné vily. Pro předvánoční katarzi vám zpřístupníme i Káznici na Cejlu, kde můžete vzpomenout na všechny ty, kteří neměli takové štěstí a museli zde trpět. Brněnské Vánoce skýtají mnohé polohy a zážitky, víc najdete na www.brnenskevanoce.cz