Speciální Food Boxy zachraňují potraviny a pomáhají potřebným

Brno, 9. října 2019 – Omezit plýtvání potravinami a zároveň pomoci potřebným – to je hlavní smysl deseti unikátních Food Boxů, které jsou nově umístěny v hypermarketech v Brně a okolí. Lidé do nich mohou vložit trvanlivé potraviny, které následně putují přes potravinovou banku až ke konečným uživatelům této pomoci.

Z celkového počtu deseti Food Boxů jich je hned šest umístěno v brněnských hypermarketech Tesco, další čtyři jsou pak v Ivančicích, Břeclavi, Mikulově a Vyškově. Jihomoravský kraj je tak jediným krajem, kde tato unikátní sběrná místa fungují. Lidé do nich mohou vhazovat trvanlivé potraviny, které následně pomáhají potřebným. Food Boxy fungují na principu potravinových sbírek. Pokud tedy mají lidé doma trvanlivé jídlo, kterému končí datum minimální trvanlivosti a jinak by ho už nespotřebovali, anebo jen chtějí pomoci a koupit nějaké potraviny navíc, mohou je vhodit právě do Food Boxu. Jídlo ale musí být opatřené původní etiketou a nerozbalené. Do boxu se nesmí vkládat například zavařeniny z domova.

„Zákazníci do nich vkládají nejčastěji základní druhy potravin jako mouka, rýže, těstoviny a konzervy, darovat je ale možné i drogerii a potřeby osobní hygieny“ říká Pavel Kosorin, ředitel potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj. Potraviny jsou pod neustálou kontrolou a pravidelně jsou vyzvedávány. „V několikadenních intervalech přijíždí pro potraviny pracovník potravinové banky, následně je kontrolujeme a distribuujeme do organizací pracujícími s potřebnými,“ dodává Pavel Kosorin. Food Box vymyslel tým Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, stejně jako technické řešení. První pilotní Food Box byl spuštěn před dvěma lety v Brně Heršpicích a po jeho úspěchu tak přibyly další. Boxy jsou vždy umístěny u pokladní zóny, takže jsou pro zákazníky dobře viditelné a mají je hned po ruce. Naplnit Food Box trvá zákazníkům několik týdnů, zpravidla ale pracovník potravinové banky vyzvedává jeho obsah v kratším čase, aby tak zkontroloval průběh darování.

Potraviny z Food Boxu přebírá krajská potravinová banka, z nich pak putuje do pomáhajících organizací, azylových domů, domovů pro seniory, útulků pro matky v tísni, organizací na pomoc drogově závislým nebo třeba i do Klokánků. „Spolupracujeme s více než osmdesáti organizacemi. Všechny jsou prověřeny, aby potraviny přišly na správná místa,“ doplňuje Pavel Kosorin.

Potravinové banky jsou klíčovým partnerem společnosti Tesco při darování potravin. „Jsme lídrem v boje proti plýtvání potravinami, během dvou let se nám podařilo snížit plýtvání v rámci našeho provozu o 55 %. Velmi proto vítáme každou iniciativu, která efektivně snižuje plýtvání a pomůže potřebným. Food boxy jsou skvělý nápad, jak umožnit zákazníkům darování potravin v průběhu celého roku,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco pro ČR.