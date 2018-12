Brněnské Vánoce budou pokračovat i mezi svátky

Brno, 19. prosince 2018 – Předvánoční přípravy vrcholí, tempo narůstá a je tak stále těžší udržet si klid a užít pohodu. Na trzích v centru je přitom tolik atrakcí a dobrot, jenže kde najít čas si tam zajít? Podobné pocity teď zřejmě trápí více lidí. Letos však vysvitlo světlo na konci tunelu – Brněnské Vánoce na náměstích Svobody a Dominikánském vydrží s jejich vůněmi, barvami a chutěmi až do 28. prosince.

S výjimkou 25. prosince bude v provozu i Bruslák pod Joštem a v omezeném svátečním režimu se bude točit vyhlídkové kolo na Moravském náměstí. Přijďte si vychutnat vánoční atmosféru vyzdobeného města bez předvánočního stresu a bez davů nakupujících! Prodejci i provozovatelé se na vás těší a jen přijdete-li, v příštím roce opět prodlouží.

Ještě tento týden na December Design Daysv prosklených city modulech na náměstí Svobody úspěšně pořídíte nejrůznější originální brněnské dárky. Až však v pondělí konečně přijde Štědrý den, dopřejte si zasloužený odpočinek s rodinou a začněte si „jen“ užívat té pravé vánoční pohody. Brněnské Vánoce budou mít dopoledne otevřeno, takže si můžete domluvit setkání s přáteli nebo vzít babičku na svařák a zazvonit si na zvon přání. K dispozici pro tento účel budete mít vedle Svoboďáku i Dominikánské náměstí a na Moravském náměstí se bude do 14.00 bruslit.

Zatímco v mnoha městech budou náměstí prázdná, v horším případě na nich budou překážet rozebrané stánky, v Brně Vánoce nekončí. Ba naopak, kdy jindy si je pořádně užít, než když už máte všechny úkoly splněné, děti jsou usazené u pohádek a rádi byste vyrazili vyvenčit to stádo sobů na novém svetru? Počínaje 1. svátkem vánočním máte ještě 4 dny na to, abyste dohnali, co jste před nadílkou nestihli. Trhy pro vás budou otevřeny v režimu přizpůsobeném zájmu návštěvníků.

Prodloužení otvírací doby stánků s gastronomií a barů se týká pouze těch, které se nacházejí na náměstích Svobody a Dominikánském. Pořadatel Brněnských Vánoc, TIC BRNO, tím vychází vstříc nejen místním a jejich návštěvám, ale i dalším turistům, kteří po Štědrém dnu vyrazí do Brna na výlet. Adventní trhy na Zelném trhu zavírají 23. prosince, na Moravském náměstí budou ve svátečním režimu v provozu vyhlídkové kolo a Bruslák.

„Poslední dva dny Brněnských Vánoc, 27. a 28. prosince, se mohou sběratelé a hráči kuliček těšit na speciální vánoční edici památečních skleněnek vypadávající z časostroje na náměstí Svobody ve štědré frekvenci, a to každou hodinu. V ostatní dny vypadává vždy pouze jedna denně v 11 hodin. Srdečně zvu také na svátečně vyzdobenou věž Staré radnice, ze které je opravdu neopakovatelný výhled na centrum města. Sváteční otvírací hodiny věže i podzemí najdete u nás na webu,“ dodává Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Od 18. do 28. prosince se můžete na Dominikánském náměstí zúčastnit Punčobraní o ceny. Je to příležitost ohodnotit celkovou úroveň nabídky a porovnat, kdo dělá ten nejlepší punč na „Dominikánu“. Na kterémkoli baru dostanete při nákupu nad 100 Kč razítko (nezapočítává se vratné na obal). Za 5 nasbíraných razítek pak na Ježíškově baru dostanete buď hrnek od TIMA ze speciální vánoční edice, nebo zvýhodněnou vstupenku 1 + 1 zdarma na věž Staré radnice. Jak jinak zakončit svůj sváteční zážitek než s nadhledem?

Public relations Ocean48.cz vyřeší Brňanům rybu na Vánoce bez stresu. Nemusejí ani vystoupit z auta Vánoční rybu bez stresu a s jistotou nabídne ve svých prodejnách společnost Ocean48.cz. Brňané tak nemusejí stát ve frontách na náměstích – mohou si kapra, ale i jiné ryby zarezervovat na internetových stránkách a ve zvolený čas vyzvednout v jedné ze šesti prodejen. Služba funguje také v prodejnách v Olomouci a Hradci Králové. A vedle prodejen nabízí Ocean48.cz ještě jednu možnost – FishDrive. Celý článek...

Public relations Princ Charles - HARMONIE CHARLES, PRINC Z WALESU je dvacátý první princ z Walesu a přímý dědic britského trůnu. Založil Prince's Charities, uskupení dvacítky nadací a neziskových organizací působící v řadě oblastí, jako je například odpovědné podnikání, vzdělávání, zdravotnictví, ekologicky šetrné podnikání nebo životní prostředí. Ve své knize Harmonie poprvé uceleně představuje základní filozofii, která stojí za jeho letitým zájmem o životní prostředí, architekturu, urbanismus, vzdělávání, mezináboženský dialog, zdraví nebo zemědělství. Celý článek...