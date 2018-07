Pasholávecký Aqualand oslaví páté narozeniny ve velkém stylu

Brno, 26. července 2018 – Nejmodernější tuzemský aquapark Aqualand Moravia slaví již páté narozeniny. Oslavy půlkulatin proto budou probíhat ve velkém stylu. V sobotu 4. sprna bude pro návštěvníky připravena pěnová party, zábavné soutěže i slavnostní rozkrojení narozeninového dortu. Vrcholem oslav pak bude vystoupení oblíbeného trapnomága Richarda Nedvěda.

Oslavy narozenin, které proběhnou první srpnovou sobotu, budou spojením kouzel a barev. Chybět tak nebudou kouzelnické animace, zajímavé soutěže pro děti i dospělé nebo cvičení ve vodě. „Akce nese název Kouzla barev, návštěvníci se tak mohou těšit na barevné drinky i výzdobu areálu. Doporučujeme také přijít v co nejbarevnějších plavkách. Máme totiž připravenou spoustu překvapení a soutěží, které s k tématem barev souvisí,“ komentuje Tomáš Svoboda z Aqualandu Moravia.

Na správné narozeninové oslavě nesmí chybět dort. Rozkrojení pětikilového dortu s pěti svíčkami proto bude také součástí sobotního programu. Symbolické bude i vystoupení hlavní hvězdy slavnostního dne Richarda Nedvěda. Ten se svou Stan-Up Comedy pobaví malé i velké přesně v 5 hodin a pět minut. Celým dnem pak návštěvníky provede DJ a moderátor Ondřej Vodný, připraven je také bohatý doprovodný program v podobě saxofonového vystoupení Lukáše Janoty nebo vystoupení uskupení Yoyo Freestyle. Děti se mohou těšit dokonce na pěnovou party nebo tetovací koutek.

„Také na oslavu narozenin lze navíc využít jedinečné letní akce, kdy k dospělé vstupence zakoupené na e-shopu získá zákazník vstupné pro dítě do 150 cm zcela zdarma,“ připomíná Tomáš Svoboda letní prodejní akci Děti Zadarax.

Aqualand Moravia otevřel své brány návštěvníkům poprvé v srpnu roku 2013. Již od svého otevření se vedení aquaparku snaží vylepšovat služby zákazníkům. Největší investicí bylo otevření přilehlého hotelového komplexu Aqualand Inn v roce 2016, novinkou letošního roku jsou zase privátní prostory Denních lázní nebo zdařilá rekonstrukce restaurace Imperium. Aquapark má však velké plány také do budoucna. „Plánujeme významně rozšířit venkovní areál, a to o unikátní tobogán, který pojede i do kopce, línou řeku a velký prostor pro děti. Nová část venkovního areálu by měla být návštěvníkům k dispozici nejpozději v sezoně roku 2020,“ doplňuje ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký. I díky neustálým inovacím se Aqualand Moravia stal v roce 2017 opět nejnavštěvovanějším turistickým cílem Jihomoravského kraje.

