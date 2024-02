V kohoutovickém aquaparku vyzkouší nový druh čištění a recyklace vody

Brno, 11. února 2024 - Aquapark v Kohoutovicích čeká výměna toboganu. Dále se areál stane jedním ze tří bazénů v České republice, kde se bude zkoumat nový typ technologického zařízení pro recyklaci bazénových pracích vod. Monitorování řídí Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním zdravotním ústavem. Brněnští radní na obě investiční akce schválili veřejné zakázky.

Veřejná zakázka se týká dodání a montáže speciálního technologického zařízení pro recyklaci bazénových pracích vod. „Udržitelnost i ekonomická výhodnost jsou hlavní znaky nového typu čištění vody v bazénech. Navíc je tato technologie zcela nová a ještě nemá oporu v rámci legislativy u nás ani v Evropské unii. Kohoutovický areál se tak stane jedním ze tří pilotních pracovišť, kde se bude toto speciální čištění vody sledovat a zkoumat. První fáze měření již probíhá, tato část poskytne data před zavedením nové technologie, která budou sloužit pro srovnání. Následně proběhne vyhodnocování výsledků měření po zavedení nového čištění. Účast v tomto projektu je opravdu prestižní a jsem velmi rád, že se jej brněnský bazén zúčastní,“ nastínil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Voda v bazénech cirkuluje a je pravidelně čištěna. Součástí celého procesu je její výměna. Poté je vypouštěna do kanalizace. Nová technologie ušetří až 90 % vody. Sníží se tak nejen náklady na dopouštění, ale také na ohřev. Zároveň je systém ekologický díky významné úspoře množství vody. Předpokládaná hodnota projektu je 6,5 milionu korun bez DPH.

V areálu Aquaparku Kohoutovice proběhne také výměna toboganu. Na stávající ocelovou konstrukci bude osazen nový laminátový tobogan. Stávající v červnu přestane splňovat povinné revizní podmínky. Předpokládaná hodnota činí 9 milionů korun bez DPH, a to včetně stavebních prací, odmontování starého a montáže nového toboganu. „Tobogan v kohoutovickém aquaparku je velmi oblíbenou atrakcí. Jsem rád, že právě on se dočká své obnovy. Je to další důležitý krok k modernizaci našich městských bazénů,“ doplnil Tomáš Aberl.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage