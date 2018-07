Brněnská Spondea přináší opět pomoc při hádkách rodičů o děti

Brno, 17. července 2018 – Desetitisíce dětí v Česku jsou svědky hádek a sporů rodičů, kteří se rozvádí nebo rozchází. Čím dál tím víc dětí je tak pod silným psychickým tlakem, se kterým se těžko samy vyrovnávají. Odborníci si mnohdy nevědí rady.

S unikátním holandským přístupem, jak účinně pomoci celým rodinám chyceným v síti rozvodového konfliktu, přichází brněnská organizace Spondea. Zájemci o pomoc se mohou hlásit do poloviny srpna. Nový běh pak startuje v září.

Rok od roku se rozvádí v Česku méně lidí. Paradoxně však už neklesá počet nezletilých dětí, které jsou do rozvodů zataženy. Zatímco dle dat z Českého statistického úřadu se před šesti lety rozvod dotkl zhruba 23 tisíc dětí, v roce 2017 jejich počet narostl o dalších 800. V těchto číslech navíc nejsou započítány děti rozcházejících se nesezdaných párů. S trablemi souvisejícími s bouřlivým rozchodem rodičů se tak může ročně potýkat dalších několik desítek tisíc dětí, o kterých statistiky mlčí.

Nejvíc je konfliktem rodičů ohroženo dítě

Odborníci se shodují, že dítě je nejcitlivějším článkem rodinného systému. Rozpad rodiny pro něj bývá jednou z nejstresovějších životních zkušeností, se kterou se musí vyrovnat. Rozchody rodičů se totiž často neobejdou bez hádek a sporů, kterých jsou přímými i nepřímými svědky právě nezletilé děti. Ty pak mívají psychické a další problémy, které je nutné řešit.

Takovou zkušenost mají z každodenní práce psychologové a sociální pracovníci z organizace Spondea. Rodiče stále častěji řeší výchovné problémy s dětmi, které, jak se ukazuje, pramení právě ze složité rozvodové situace, do níž je zatažena celá rodina.

Roste počet lidí, kteří hledají pomoc s bouřlivým rozchodem

„Sledujeme, že se nám ozývá čím dál tím více párů, které při bouřlivém rozchodu zažívají problémy s potomky anebo přímo řeší spor, jak dál pečovat o společné dítě. Není podstatné, jestli rodiče jsou sezdáni, nebo ne. Negativní dopad rodičovského konfliktu na děti je obdobný u obou těchto skupin.“ vysvětluje Petr Válek, klinický psycholog Spondey.

„Dítěti v důsledku toho hrozí nejen zhoršení školního prospěchu, ale také poruchy chování, psychosomatické obtíže, případně vznik různých závislostí. Praxe ukazuje, že individuální řešení s konfliktními rodiči je zpravidla neúčinné a mnohdy i frustrující. Naštěstí jim dokážeme nabídnout efektivní pomoc. Už několik let totiž používáme osvědčenou metodou, která se jmenuje Dítě v centru zájmu.“

Program Dítě v centru zájmu přináší řešení

Tuto unikátní metodu vycházející z úspěšného programu holandských terapeutek Justine van Lawick a Margreet Visser přinesl do České republiky tým psychologů ze Spondey už před čtyřmi lety. Její přístup k řešení složité rozvodové situace v rodině je v mnohém velmi inovativní. Na rozdíl od běžné terapeutické rozvodové praxe totiž pracuje s celou rodinou, které se rozvodový konflikt týká. Odborníci se věnují zvlášť rodičovské a zvlášť dětské skupině. Potkávají se tak lidé v obdobné životní situaci. Proškolení odborníci ze Spondey jim pomáhají zklidnit situaci a nalézt společně cestu, aby děti měly i po rozchodu dobrý vztah s oběma rodiči a necítily se být uprostřed jejich sporu.

Tento přístup je velmi úspěšný také v tom, že rodičům pomáhá nastavit konstruktivní komunikaci, sníží počet konfliktů, zkrátí dobu soudních sporů a v neposlední řadě také ušetří rodičům výdaje za advokátní zastoupení u opatrovnických sporů.

Nový běh programu startuje v září

Už v září začíná v Brně další běh programu, kam se mohou rodiče hlásit. Zapojit se do jedné skupiny může právě 6 rodičovských párů a jejich dětí. Vytvořená rodičovská i dětská skupina se pak v bezpečném a přívětivém prostředí sejde celkem osmkrát, a to vždy jednou za 14 dní na 2,5 hodiny. Přihlašování do programu se bude uzavírat 15. srpna 2018.