Pneumobily studentů VUT porazily 36 evropských univerzitních týmů

Brno, 18. května 2018 – Hned se dvěma vozidly, která pohání stlačený vzduch, zabodovali studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT na mezinárodních závodech studentských týmů v Maďarsku. Z pěti soutěžních disciplín ve třech zvítězili, v dalších obsadili 3. a 4. místo. V konkurenci 36 univerzitních týmů tak dosáhli nejlepšího výsledku ve svojí historii a dostali se do evropské špičky. Pneumobil Racing Team Brno je jediným zástupcem České republiky na závodech pneumobilů.

Zatímco v minulé sezóně se studenti brněnské techniky poprvé probojovali do první desítky, letos se v maďarském Egeru hned třikrát dostali až na stupně vítězů. Zvítězili ve dvou hodnotících disciplínách – v kategorii Project management, kde porota posuzuje vedení projektu v průběhu celého roku, prezentaci a technickou zprávu, a v kategorii Suspension construction, kde se hodnotí kvalita návrhu a zpracování podvozku.„Díky projektově orientované výuce na Ústavu konstruování, kde jsme zvyklí v týmech řešit projekty a pravidelně prezentovat dosažené výsledky před odbornou porotou, pro nás byl Project management rutinou,“ řekl Libor Danda.

Po technické přejímce vozu už přišly na řadu dynamické disciplíny na trati. Brněnský tým suverénně zvítězil v disciplíně Akcelerace, kde je cílem zdolat v co nejkratším čase dráhu o délce 250 metrů. „Falcon, náš letošní nový model pneumobilu, dosáhl maximální rychlosti 49 km/hod a ujel vytyčenou trasu za 19,5 s. Tímto časem jsme získali náskok dvě sekundy před týmem, který obsadil druhé místo, a zvítězili jsme,“popsal člen týmu Pneumobil Racing Team Brno a student FSI VUT Jaroslav List. V časovém závodu brněnští konstruktéři obsadili třetí příčku a v disciplíně zaměřené na maximální dojezd monopostu pak čtvrté místo.

Mladí konstruktéři na výjimečném závodě, které se účastní 36 univerzitních týmů z Evropy, startovali se dvěma monoposty na stlačený vzduch. „Každý rok stavíme úplně od začátku nový monopost, což je také největším smyslem tohoto projektu. Na každém novém autě se odráží celkový pokrok, který jsme jako tým za rok prodělali. Používáme nové a vyspělejší technologie, jako je robotické obrábění nebo vakuové kapotování karbonové kapoty. Nový pneumobil Falcon se nám díky pokročilejším technologiím a zkušenostem podařilo odlehčit o téměř 20 kilogramů a zvýšit jeho výkonnost. Nový pneumobil je téměř ve všech parametrech lepší,“ řekl vedoucí týmu Matúš Ranuša.

Přesto se v Egeru představil i loňský model Javelin. „V jedné disciplíně přestal na Falconu fungovat jeden z klíčových senzorů v pneumatickém motoru. Proto jsme do časového závodu museli poslat starší monopost Javelin, který dosáhl na třetí místo,“ vysvětlil Ranuša.

Od návrhu v počítači do dílny

První jednomístné vozítko, které je poháněné pouze vzduchem z tlakových lahví, bylo na VUT představeno v roce 2011. V posledních dvou letech se tým rychle rozvíjí a zaznamenává se svými pneumobily úspěchy i v evropském měřítku. Stavba pneumobilu v rámci studentského týmu není pro studenty pouze zábavou, ale především šancí, jak zužitkovat teoretické znalosti z přednášek a skript a otestovat je v praxi.

„Na Falconu jsem zodpovídal za elektronický obvod. Přitom jsem si vyzkoušel aplikaci svých znalostí ze školy a naučil se spoustu nových věcí. Vývoj nového auta byl náročný. V posledních dnech před závody v Maďarsku u pneumobilu někteří členové týmuobčas i přespávali a veškeré nepodstatné věci –jako diplomky nebo soukromý život– musely jít do pozadí,“ poznamenal se smíchem člen týmu a student FEKT Jakub Kaderka.

„Na vývoji a stavbě pneumobilu Falcon se v letošní sezóně podílelo asi 20 studentů. Někteří jsou v týmu nováčky, ale řada z nás má za sebou dvě až tři sezóny. Díky tomu si znalosti předáváme a můžeme naše vozy neustále zlepšovat. Výhodou je i rozmanitost našeho týmu – většina sice studuje magisterský stupeň na Ústavu konstruování FSI, ale do projektu se zapojili i studenti z Fakulty informačních technologií (FIT) a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Díky tomu se nám podařilo doladit fungování vozu do nejmenších detailů. Každý v týmu umíme něco a dohromady je to parádní synergie,“ řekl vedoucí sekce vývojePetr Krejčiřík.

Do vývoje a stavby nového monopostu na stlačený vzduch se mohou zapojit studenti napříč VUT na bakalářském i magisterském stupni studia. Studenti mají pro svoji práci k dispozici plně vybavenou dílnu a mohou pracovat i ve vybraných laboratořích FSI VUT a využívají také strojLAB, univerzitní dílnu 3D tisku. Svoje nápady mohou studenti navíc konzultovat přímo s výzkumníky. Projekt je přínosný také z výzkumného hlediska. Stlačený vzduch sice není považovaný za alternativu pro klasické spalovací motory nebo elektromotory, ale může představovat doplňkové palivo, které přinese snížení spotřeby a emisí.

Foto: archív VUT