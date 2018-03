Nadaní středoškoláci se v mezinárodní soutěži utkají s umělou inteligencí

Brno, 14. března 2018 - Brněnský kampus v Bohunicích a Biskupské gymnázium se změní od tohoto pátku do neděle ve vesmírnou loď, kterou uchvátí umělá inteligence. Jak ji přelstít a uniknout z vesmírné lodi, to budou řešit nadaní středoškoláci, kteří postoupili do finále mezinárodní soutěže N-trophy.

„Samotný kampus Masarykovy univerzity v Brně připomíná z výšky vesmírnou loď, proto jsme se rozhodli letošní soutěž zaměřit na téma kosmu. Kampus a Biskupské gymnázium se tak na víkend změní v největší party loď v celém vesmíru, kde si studenti užijí skvělou zábavu, zároveň však budou řešit, jak porazit umělou inteligenci. Navíc je to letos 40 let od letu prvního československého kosmonauta do vesmíru,“ říká projektový manažer Milan Linkesch z JCMM, která mezinárodní akci pořádá.

Aby se studenti na vesmírnou party loď ze svého asteroidu vůbec dostali, museli si pořídit vesmírný modul, jehož části bylo třeba dovyvinout, což byly úkoly kvalifikace. O účast ve finále soutěžilo 120 tříčlenných týmů středoškoláků z České republiky a Slovenska, z nich postoupilo 16. Studenti budou plnit úkoly, například změřit hodnoty jednoho člena týmu a sestavit jeho jídelníček pro let ve vesmíru s tím, že se musí potrava vejít do určitého objemu nebo smíchat substance tak, aby se vytvářel kyslík k dýchání. Studenti budou plnit úkoly z oblasti biologie, chemie, fyziky a logiky.

Mezinárodní soutěž N-trophy chce zábavnou formou propagovat vědu mezi středoškolskými studenty. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) ji pořádá už poosmé.