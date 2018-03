Do Food Boxu mohou lidé dávat jídlo, které poputuje potřebným

Brno, 10. března 2018 - V Brně vznikl speciální Food Box, do kterého můžou lidé vložit trvanlivé potraviny. Ty posléze putují do krajské potravinové banky a dále se distribuují pomáhajícím organizacím. Má se tak snížit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným.

Food Box, který je umístěn v obchodním centru Tesco v Heršpicích, funguje na principu potravinových sbírek. Pokud mají lidé doma trvanlivé jídlo, kterému končí datum minimální trvanlivosti a jinak by ho vyhodili,anebo jen chtějí pomoci a koupit nějaké potraviny navíc, můžou je vhodit právě do Food Boxu. Jídlo ale musí být opatřené původní etiketou, takže by se do něj neměly vkládat například zavařeniny z domova.

„Převažují základní druhy potravin jako mouka, rýže, těstoviny a konzervy,“ řekl místopředseda potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj Dalibor Levíček. „Ve Food Boxu je zabudované čidlo, které nás upozorní na to, že už je box plný a my potom potraviny roztřídíme,“ dodal.

Food Box v Brně Heršpicích se nachází vedle samoobslužných pokladen, takže ho mají zákazníci ihned po ruce. Naplnit ho potravinami trvá zhruba dva týdny. Podobný je i v Boskovicích, ale je menší a nemá zabudované čidlo. Dalších deset kusů plánuje Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj vyrobit a umístit v supermarketech během letošního roku.

Jídlo z Food Boxu přebírá krajská potravinová banka, z nich pak putuje do pomáhajících organizací, azylových domů, domovů pro seniory, útulků pro matky v tísni, organizací na pomoc drogově závislýmnebo třeba i do Klokánků. „Spolupracujeme s více než padesáti organizacemi. Všechny jsou prověřeny, aby potraviny přišly na správná místa,“ řekl Levíček.

Potravinové banky jsou největšími partnery prodejního řetězce Tesco, kde se nachází i Food Box v Brně. „Potravinové banky jsou pro nás klíčovým partnerem v oblasti darování potravin, spolupráci s nimi se snažíme neustále rozvíjet a zapojovat další naše obchody. V současnosti je jich do pravidelného darování zapojeno už 154,“ říká Martin Kuruc, výkonný ředitel společnosti Tesco.

V Jihomoravském kraji vznikla potravinová banka v roce 2014. V roce 2017 už se z ní distribuovalo přes 94 tun potravin a drogerie.