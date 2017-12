Ekonomové z VUT pomáhají dětem z pěstounských rodin

Brno, 12. prosince 2017 - Studenti a zaměstnanci Fakulty podnikatelské VUT v Brně pomáhají pěstounským rodinám. V rámci charitativní akce splnili dětem jejich vánoční přání a nakoupili jim dárky podle jejich výběru. Stavebnice, auta, knížky nebo puzzle si v pondělí 11. prosince u fakultního vánočního stromu převzal předseda Sdružení pěstounských rodin, rovněž absolvent FP. Za dobu trvání této charitativní akce už budoucí ekonomové obdarovali téměř 500 dětí z jihu Moravy.

„Děti si vždy přímo vyberou, jaký dárek by jim udělal radost. Napíší Ježíškovi, co by si přály a tato přání pak umístíme ve vstupní hale fakulty. Kdokoliv má tak možnost vybrat si ze seznamu, co by chtěl pořídit a tuto položku odškrtne, aby ostatní věděli, že dárek už je zabraný. Zabalený jej pak přinese pod náš vánoční strom. No a dnes jsme v rámci vánočního setkání tyto dárky předali,“ popsal fungování charitativní akce hlavní koordinátor Vít Chlebovský. Tradice vánočních dárků pro děti z pěstounských rodin začala před sedmi lety.

„Už když jsem studoval, zajímal jsem se o téma etiky v podnikání a neziskový sektor obecně. Vše začalo už za minulé paní děkanky Putnové, která usilovala o zapojení studentů do sociální oblasti. Není tedy divu, že jsem se po škole dostal k práci s pěstounskými rodinami,“ vysvětlil absolvent FP Pavel Šmýd, který stojí v čele Sdružení pěstounských rodin, a dodává: „Za celou dobu trvání akce už studenti a zaměstnanci Fakulty podnikatelské pomohli bezmála pěti stům dětí z pěstounských rodin. Toho si velmi vážíme, protože je to víc než jen hezké gesto. Dárky rozvážíme do rodin z Brna a okolí,“ doplnil Šmýd. Podobné akce totiž pomáhají zvyšovat sociální cítění studentů a jsou také součástí tzv. třetí role univerzit.

Studenti Fakulty podnikatelské VUT ale nepomáhají jen o Vánocích. V rámci semestrálních prací řeší praktická zadání, kdy například navrhli marketingové kampaně pro Persefonu, Hospic sv. Alžběty, Tyflocentrum či neziskovou organizaci Agapo.„V jednom z předchozích semestrů jsme využili leták zaměřený na seniory. Tak se nám líbil, že jsme ho se souhlasem autorek nechali vytisknout a poskytli dalším organizacím či veřejným institucím,“ uvedla Eva Švihálková z neziskové organizace Persefona, která je zaměřená na pomoc obětem domácího násilí.