Na Bláhovce oslaví 175. narozeniny plzeňského ležáku

Brno, 19. října 2017 – Oslavy 175 let od uvaření první várky tradičního plzeňského ležáku přijíždějí do moravské metropole. O víkendu dorazí do legendárního Hostince U Bláhovky putovní roadshow připomínající zrod ležáku Pilsner Urquell.

Brněnské oslavy začnou v sobotu 21. října v 17.30 hodin v Hostinci U Bláhovky. Do renomované brněnské hospody přiveze sud se speciální várkou nefiltrovaného ležáku na svém povozu taženém koňmi Jana Šůsová, jediná česká formanka Sládek plzeňského pivovaru Václav Berka jej poté slavnostně narazí. Celkovou atmosféru doplní živá kapela a herci v dobových kostýmech v čele s postavou Josefa Grolla, sládka, jenž stál u zrodu světlého spodně kvašeného piva, které založilo zcela novou kategorii piv typu „Pils“.

Návštěvníci oslav se tak mohou těšit na jedinečný pivní zážitek v podobě nefiltrovaného plzeňského piva. To je specifické tím, že v závěru výrobního procesu neprojde filtrací a pasterizací, a nabízí tak hostům exkluzivní pivní zážitek a jedinečnou možnost najít ve své hospodě alespoň kousek z atmosféry plzeňských ležáckých sklepů. „Nefiltrované pivo je poznat už na první pohled podle typického zákalu. Ve svátečním ležáku totiž zůstane malé množství pivovarských kvasnic a jeho chuť je díky tomu o něco plnější,“ vysvětlil Václav Berka, starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje.

Hostinec U Bláhovky otevřel své brány v roce 1997, tedy přesně před 20 lety. Díky skvělé kvalitě piva a osobité atmosféře jej dnes v Brně zná prakticky každý. Bláhovka je ostatně vůbec první certifikovanou provozovnou Plzeňského Prazdroje a držitelem červené pamětní pečeti, kterou byla za dlouholetou péči o kvalitu piva i prostředí oceněna v roce 2009.