FabLab za půl roku přilákal stovky digitálních kutilů

Brno, 19. října 2017 - Rostoucí dřevěný stůl pro dcerku, umělohmotný model čerpadla i skládací kiteboard. Tyto a stovky dalších výrobků už si vyrobili moderní kutilové na digitálních strojích v brněnském FabLabu. Komunita, která tam pravidelně chodí vymýšlet a tvořit nové věci, čítá už více než 260 lidí. Právě dnes slaví všem zájemcům přístupná dílna půl roku od otevření.

Za prvních šest měsíců fungování laboratoř navštívilo přes tisíc lidí. Pravidelnými kutily se stalo celkem 260 členů, kteří se zaregistrovali a nechali během celkem 82 hodin proškolit, aby mohli se stroji pracovat. Během provozu už se spotřebovalo přes 13 kilometrů filamentů neboli vláken potřebných k 3D tisku, školení nasbírala celkem 788 účastníků a stroje se zapnuly celkem 9 615krát.

Nejčastěji kutilové pracovali s laserovou řezačkou – za šest měsíců ji spustili více než 2 300krát a odpracovala si už přes 1 400 hodin. Lidé na ní vytvořili například těla robotů, rádio s meteostanicí, deskové hry, figurky, obaly na elektroniku, části včelích úlů, hudební nástroje nebo třeba dárky v podobě reliéfů se jménem obdarovaného. Populární jsou také 3D tiskárny, kterých je v laboratoři nově hned sedm. Tisknou architektonické modely pro diplomové práce, náhradní součástky do strojů nebo třeba praktické věci jako je umělohmotné držadlo na ručníky či digitální sluneční hodiny.

Oba zmíněné stroje zkombinoval s CNC frézkou například i tatínek, který v dílně vyrobil své dcerce prvňačce dětský psací stůl, který je volně nastavitelný a poroste s ní. Podobný si přitom podle jeho návrhu může vyrobit každý. „Návody na výtvory jsou dalším kutilům k dispozici na internetu v rámci rozsáhlé databáze návrhů z celého světa. Zájemci se tak můžou inspirovat třeba výrobkem z Austrálie, postup k výrobě předmětu si stáhnout a zhotovit vlastní,“ zdůrazňuje princip sdílení know-how mezi celosvětovou kutilskou komunitou Tomáš Mejzlík, který má chod dílny na starosti.

Pro studenty i startupové firmy

Stroje ve FabLabu Brno využívají také studenti. „FabLab mi poskytnul zázemí, dobré rady a skvělé pracovní prostředí s přátelskými lidmi. Bonusem navíc jsou pro mě přímé kontakty na výrobce a distributory součástek a materiálů k 3D tisku,“ uvádí student Fakulty strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně Jan Doubrava. V dílně vytvořil vlastní 3D tiskárnu, kterou bude v rámci členství v komunitě okolo FabLabu dále zdokonalovat

Zařízení FabLabu Brno můžou také ušetřit náklady na technologicky složité a díky tomu drahé komponenty. Začínající společnost GM Engineering v brněnské digitální dílně navrhla podobu vysokotlakého čerpadla pro dieselový motor. „Díky možnosti využití 3D tiskárny FabLabu jsme vytvořili přesný model čerpadla, což nám umožnilo zkontrolovat zástavbu čerpadla přímo na motoru. Tím jsme se ujistili o správnosti řešení před další finančně náročnější etapou výroby prototypu. Kdybychom neměli možnost si usazení čerpadla zkontrolovat a rovnou se pustili do výroby, mohli bychom přijít i o statisíce korun, pokud by se ukázalo, že na motor perfektně nesedí,“ popisuje zástupce firmy Martin Děrgl.

Právě firemní členství je jednou z novinek, kterou zavádí brněnská dílna jako vůbec jedna z prvních v síti oficiálních světových FabLabů. „Pro hi-tech firmy je to možný benefit vybraným zaměstnancům. Pomůže uplatnit jejich kreativitu a rozvinout myšlení tak zvaně mimo krabici. Zejména pracovníkům, kteří se běžně zabývají jen softwarem, může blízký kontakt s hardwarem pomoci lépe porozumět propojení obou oblastí. Díky dílně tak můžou vznikat prototypy produktů, které by ve firemních laboratořích trvalo vyvinout příliš dlouho anebo by nebylo kvůli absenci digitálních přístrojů vůbec možné,“ uvádí ředitel JIC Petr Chládek. Právě pod hlavičkou JIC dílna funguje a sídlí ve čtvrtém patře jedné z jeho budov, konkrétně JIC INMEC na Purkyňově ulici.

V následujících týdnech chystá tým FabLabu Brno také první vlnu dovybavení laboratoře na přání stávajících kutilů. Dalším důležitým krokem bude zpřístupnění dílny zájemcům, kteří nemluví česky – veškeré manuály k jednotlivým strojům i další informace budou do konce roku k dispozici také v angličtině.

Laboratoř budou moci nově zdarma nonstop využívat také účastníci v Česku nejdéle fungujícího startup akcelerátoru JIC STARCUBE, který začne v lednu. Týmy se zajímavým projektem z oblasti internetu věcí, kyberbezpečnosti nebo propojení hardwaru a softwaru se do něj můžou přihlásit do 31. října.