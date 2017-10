Za noci vědců otevře brněnská technika veřejnosti osm pracovišť

Brno, 2. října 2017 - Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Jak k celosvětové mobilitě přispívá věda a kam míří? To je otázka pro vědce, jejichž "noc" se uskuteční v pátek 6. října od 18:00 do půlnoci i na VUT v Brně. Malí a velcí fanoušci vědy mohou zamířit hned na osm pracovišť brněnské techniky, letos poprvé se připojí také laboratoře vědeckého centra CEITEC VUT.

Fakulta informačních technologií láká návštěvníky Noci vědců na simulátor Boeingu 737. Zájemci si tak mohou vyzkoušet práci pilota, usednout do kokpitu a vyzkoušet si let nad Moravou nebo přistání v leteckém simulátoru vyvinutém brněnskými informatiky. Ve vědeckém show roomu pak diváci zjistí, na čem všem momentálně pracují vědci z FIT a uvidí také, jak si poradí s překážkami v terénu záchranný robot Ruda, který je určený k vyhledávání osob v závalech a lavinách.

Ústav soudního inženýrství, který sdílí budovu s Fakultou chemickou VUT na Purkyňově 118, zkoumá například dopravní nehody. Téma mobility je tak pro jejich dopravní experty každodenní prací. "Vědci otestují viditelnost různého oblečení při použití odlišných druhů světlometů vozidla. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet speciální brýle simulující různé stupně opilosti a vliv drog na řidiče. Jízda na trenažéru zase odhalí svalové napětí a vliv jízdy v autě na tělo člověka," vyjmenovala některé body v jejich programu Kamila Vymyslická, jež Noc vědců na VUT koordinuje. Vůbec nejatraktivnější ale bude nárazová zkouška, tzv. automobilový crashtest, na který se zvědavci mohou těšit před sedmou hodinou večerní.

Letos poprvé se k akci připojí i vědecké centrum CEITEC VUT v areálu Pod Palackého vrchem. Unikátní čisté laboratorní prostory, které slouží pro přípravu nanostruktur, mají až desetkrát nižší koncentraci prachových částic oproti pokojovému vzduchu a z tohoto důvodu jsou přístupné jen v omezeném režimu a po předchozí registraci na webu centra.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií sází letos na elektromobilitu. "Kdo zavítá na Technickou 12, uvidí elektromobil Tesla, elektrickou koloběžku, tříkolku i skútr a zjistí, jak je to s elektromobilitou v ČR i ve světě. Elektrotechnici představí i automobil, který je schopný komunikovat kdekoliv na světě nebo chytrou domácnost ovládanou hlasem," doplnila Vymyslická. Ústav biomedicínského inženýrství zase nabídne možnost vcítit se do vozíčkářů, a to pomocí vertikalizátoru, který se užívá při rehabilitaci pacientů.

Fakulta strojního inženýrství, která spolu s Fakultou architektury vystavuje exponáty v Technickém muzeu, dává možnost vyzkoušet si na vlastní kůži gyroskop a zažít letecké přetížení v bezpečí na zemi. Vědci z Fakulty stavební a Centra AdMaS zase prozradí, jak rychle se pohybuje Česká republika, kudy poteče řeka v různých modelech vodních staveb nebo představí trojrozměrné modely evakuace osob z významných českých staveb.

Public relations Akce roku pro podnikové služby letos v Brně Robotika, automatizace, umělá inteligence. Nábor a motivace zaměstnanců s pomocí technologií. Nové pracovní preference mladých zaměstnanců. Kanceláře budoucnosti. Vzdělávání. To je jen zlomek témat, která dnes rezonují v oboru podnikových služeb. Věnovat se jim bude 5. výroční konference ABSL, která proběhne 18.-19.10. v Brně. Celý článek...