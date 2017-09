V Olympii vám zdarma poradí ohledně pneumokokových onemocnění

Brno, 27. září 2017 - Znáte pneumokoková onemocnění? Víte, zda vám nehrozí zápal plic? Pojďme to zkusit zjistit! Tak vyzvou hostesky návštěvníky a kolemjdoucí v průběhu akce s názvem O pneumokocích pěkně od plic, kde na ně čeká unikátní obří model plic s bakteriemi pneumokoků. Tour osvětové kampaně na téma zdravých plic začne v obchodním centru Olympia v Modřicích u Brna 30. září a 1. října. Program je naplánován vždy od 11:00 do 19:00.

„Pneumonie neboli zápal plic je jedno z nejzávažnějších respiračních onemocnění, které v ČR ročně postihne více než 100 000 obyvatel, z nichž přes 3000 nemoci podlehne. Jedním z nejčastějších původců tohoto onemocnění je Streptococcus pneumoniae. Pro předcházení onemocnění je velice důležitá prevence a v neposlední řadě také očkování především u rizikových skupin,“ upozorňuje předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová.

Pneumokokové onemocnění není běžné nachlazení, ale přináší vážné riziko zápalu plic, které je pro zdraví, zejména starších lidí a dětí, velmi nebezpečné. Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie velikosti zhruba dva mikrometry (tisícina milimetru), typicky se shlukuje do dvojic, takže pod mikroskopem tvoří obraz kávového zrnka. „Běžně osídluje sliznice úst, nosu a horních cest dýchacích u mnoha lidí. Svým nosičům nezpůsobuje problémy, dokud se neoslabí obranné mechanismy člověka například při viróze. Pak mohou pneumokoky proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci,“ přibližuje Pfeiferová. Nebezpečný je průnik do plic, který přináší pneumonii neboli zápal plic. Při vstupu do mozkových obalů může vzniknout meningitida. Dětem pneumokoky způsobují také zánět středního ucha (otitidu).

Pneumokok se přenáší kapénkovou infekcí vzduchem. Inkubační doba mezi vniknutím bakterie do těla a prvními příznaky pneumokokového onemocnění je jeden až tři dny. Největší výskyt onemocnění je v zimě. Nakazit se je možné od člověka s pneumokokovou infekcí nebo od přenašeče.

Pneumokokové infekce mají prudký začátek s vysokou horečkou, kašlem, bolestí na hrudi a dušností. Zápalem plic jsou ohroženi lidé pohybující se v infekčním prostředí, kterým může být například pracovní kolektiv, školní třída nebo rodina, kde ostatní trpí různými onemocněními dýchacích cest. Nejvyšší počet onemocnění se objevuje u malých dětí do 5 let a starších lidí nad 60 let.

