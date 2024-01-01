Brno Beach Pro na Sokolském koupališti nabídne napínavé souboje
Brno, 21. srpna 2025 - Už potřetí se Sokolské koupaliště u Brněnské přehrady promění v epicentrum nejlepšího beachvolejbalu. Turnaj světové tour Brno Beach Pro kategorie Futures odstartuje čtvrteční kvalifikací o postup do skupinové fáze soutěže. Díky postavení v mezinárodním žebříčku si pozice nejvýše nasazených týmů zasloužily domácí páry.
Prodej vstupenek stále běží v síti Ticketportal, od čtvrtečního rána budou mít fanoušci možnost koupit vstupenky i na pokladně v areálu. Pořadatelé fanouškům k cestě na turnaj doporučují využít městskou hromadnou dopravu a cestu lodí po přehradě. Přímé přenosy utkání odvysílá platforma VOLEJ.TV, víkendový program i Sporty TV.
Na kurty u Brněnské přehrady se od čtvrtka do neděle postaví týmy z 24 zemí světa. A mezi nejvýše nasazenými týmy turnaje jsou české páry. „Mužskou hlavní soutěž rozehrají jako turnajové jedničky Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem a Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem, coby nasazený pár číslo dvě. Loňská vítězka Kylie Neuschaeferová a její nová parťačka Martina Maixnerová si díky postavení v rankingu zasloužily také pozici turnajových dvojek,“ vyjmenoval místopředseda Českého volejbalového svazu Martin Gerža.
Brněnský beachvolejbalista Matyáš Džavoronok už stříbrnou medaili ze „Sokoláku“ má, dařilo se mu v roce 2023. S Tadeášem Trousilem už letos brali vítězství na turnaji Futures v Madridu a bronz ve Spiezu a v Praze. Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou byli v české metropoli ještě o příčku výše, zaznamenali i bodované úspěchy na turnajích nejvyšší kategorie Elite. U Brněnské přehrady se vloni o stříbrné překvapení postarali Matyáš Ježek s Adamem Waberem, kteří se v hlavní soutěži představí i tentokrát. Mezi elitní dvanáctkou jsou také Kryštof Jan Oliva a Václav Kurka. Do hlavní části ženského turnaje jsou kromě Neuschaeferové s Maixnerovou nasazeny i Valerie Dvorníková s Michaelou Břínkovou, Andrea Lorenzová s Marianou Tomasovou a Anna Pospíšilová s Danielou Mokrou.
Matyáš Džavoronok je v areálu Sokolského koupaliště jako doma. „Pro mě je tento turnaj opravdu speciální, protože právě tady jsem vyrostl a naučil se hrát beachvolejbal. Znám všechna specifika centrálního kurtu a už se nemůžu dočkat, až se v pátek postavíme před plné tribuny a zase nasajeme tu elektrizující atmosféru,“ řekl brněnský beachvolejbalista. „Moc bych si přál, abychom se ve finále utkali s Kubou Šépkou a Jurou Sedlákem, který je stejně jako můj parťák Myty také odchovancem Sokolu Brno. Uděláme všechno pro to, abychom se do finále probojovali,“ doplnil Džavoronokův spoluhráč Tadeáš Trousil.
Na Sokolském koupališti budou českých beachvolejbalovým hráčkám a hráčům konkurovat týmy z dalších 23 zemí světa. Kromě těch tradičních, jako jsou Nizozemsko nebo Německo, to letos budou i páry z exotičtějších destinací. „Je vidět, že po předchozích ročnících se mezi hráči a hráčkami světového okruhu o brněnském turnaji mluví a nás těší, že má Brno Beach Pro v mezinárodním měřítku své jméno. Díky tomu uvidíme na kurtech nejen evropské týmy z více i méně beachvolejbalově tradičních zemí, ale také zástupce filipínského, japonského, argentinského nebo kanadského beachvolejbalu,“ vypočítal sportovní rozměr soutěže na Sokolském koupališti ředitel turnaje Dušan Gerža.
Pořadatelé nezapomněli ani na fanoušky, kteří v uplynulých ročnících zaplnili hlavní tribunu. „Jako poděkování za přízeň nabídneme beachvolejbalovým fandům rozšířenou fanzónu se spoustou doprovodných aktivit a soutěží,“ doplnil Dušan Gerža.
„Loni byly na Brno Beach Pro nabité tribuny a skvělá atmosféra. Přála bych si, aby se v podobném duchu nesl i letošní turnaj. Každý ze zúčastněných sportovců a sportovkyň si sem přiveze svůj příběh a bude doufat, že do něj dopíše vítěznou kapitolu. Ne všichni ale mají takové štěstí, a proto je tu nadační fond Českého volejbalového svazu Srdce nad sítí, na jehož činnost bude využita část vstupného. Divákům proto velmi děkuji za příspěvek pro ty, jejichž život se zdramatizoval,“ dodala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„V loňském i letošním roce šlo z městského rozpočtu na tento turnaj ze světové série Volleyball World Beach Pro Tour 1 700 000 korun, což je jedna z nejvyšších dotací na podporu významných sportovních událostí v Brně. To dokazuje, jakou důležitost této akci přikládáme. Sokolské koupaliště nabízí perfektní zázemí pro profesionální i amatérské volejbalisty a mezi Brňany je velmi oblíbené, takže je před námi dozajista sportovní svátek mezinárodních parametrů,“ uvedl radní města Brna pro sport Tomáš Aberl.
Vstupenky jsou stále k mání. „Přijeďte včas,“ apelují pořadatelé
„Víkendové dny se nám z pohledu prodeje vstupenek začínají pěkně plnit, takže kolem kurtů můžeme čekat tu správnou beachvolejbalovou atmosféru. Předprodej vstupenek stále běží v síti Ticketportal a do středeční půlnoci je možné vstupenky pořídit za zvýhodněnou cenu. Poté už budeme prodávat na webu i na pokladně Sokolského koupaliště za plnou cenu. Se zakoupenou vstupenkou je možné využít i příležitost dopravit se na Sokolák zdarma parníkem. Vloni tuto možnost hojně využívali diváci i účastníci turnaje a věřím, že tomu tak bude i letos. Jde totiž o doporučenou variantu příjezdu. Možnosti parkování osobních automobilů v okolí areálu budou velmi omezené a cesta vozem bude vzhledem k aktuálním uzavírkám komplikovaná,“ řekl k organizaci marketingový ředitel brněnského turnaje Lukáš Kozáček.
Od pondělí je uzavřená Kníničská ulice, proto lze očekávat horší průjezdnost, směrem k Brněnské přehradě. „Opravdu fanouškům vřele doporučujeme v maximální možné míře využití městské hromadné dopravy a parníku. Pro vlastní klid by navíc měli vyrazit s předstihem,“ osvětlil aktuální dopravní komplikace Lukáš Kozáček. „Kompletní sportovní program opět odvysíláme na volejbalové streamovací platformě VOLEJ.TV. Víkendová utkání navíc nabídne v přímých přenosech Sporty TV,“ dodal.
Turnaj Brno Beach Pro 2025 proběhne na Sokolském koupališti od 21. do 24. srpna za podpory Českého volejbalu, Národní sportovní agentury, VisitCzechia, Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Skupiny ČEZ, Datart, DPMB a Radiožurnálu Sport.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...