Sokolák bude hostit středoevropský pohár v beach volejbale juniorů

Brno, 10. srpna 2017 - Středoevropský pohár mládeže opět zavítá do České republiky. Nejlepší týmy v kategorii do 18 a do 20 let budou zápolit tento víkend, tedy 12.–13. srpna, na Sokolském koupališti na Brněnské přehradě. MEVZA šampionátu se zúčastní kromě České republiky také Izrael, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rakousko a Chorvatsko.

Nebude chybět ani česká výprava, v jejímž čele vystoupí loňské evropské šampionky U18: dvojice Štochlová - Maixnerová. Kromě tohoto nadějného dua se turnaje zúčastní následující:

U18 dívky: Svozilová-Tezzele, Honzovičová-Šulcová, Kinclová-Kinská

U18 hoši: Štoček-Knobloch, Havlín-Beneš, Havlas-Dvořák, Sepka-Zavadil, Maixner-Podroužka, Heřman-Holeček,

U20 dívky: Štochlová-Maixnerová, Honzovičová-Pluhařová, Dunárová-Šiklarová, Žolnerčíková-Svobodová

U20 hoši: Sedlák-Maňas, Pavlovský-Sedlák, Tezzele-Maňas, Pavlovský-Kasan, Bauman-Henzl

Ze sobotních utkání ve skupinách postoupí nejlepší týmy do nedělních vyřazovacích bojů. Sobotní program vypukne už v 8:30 hodin ráno, závěrečná finálová klání jsou naplánována na nedělní odpoledne. Organizátoři srdečně zvou fanoušky na shlédnutí jednoho z nejzajímavějších beach volejbalových turnajů a také povzbuzení našich reprezentantů.