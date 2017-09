Na Masarykově okruhu padl traťový rekord, zajel ho opět Gerstl

Brno, 14. září 2017 – 1:36,065. Taková je hodnota nového oficiálního traťového rekordu Masarykova okruhu. Zajel ho Ingo Gerstl s monopostem F1 Toro Rosso STR1 v nedělním závodě BOSS GP. Rakouský pilot překonal sám sebe – byl totiž držitelem i předchozího nejrychlejšího času z roku 2015.

Nejrychlejší čas zajetý v ostrém závodě na Masarykově okruhu se díky tomu posunul o více než tři vteřiny z původní hodnoty 1:39,093 na kolo. Tabulky se navíc během dnešního závodu přepisovaly rovnou dvakrát, Gerstl zvládl traťový rekord poprvé vylepšit už v úvodních kolech závodu, podruhé ho posunul na konečný čas 1:36,065. Pilot ze stáje Top Speed za sebou má celkově úspěšný víkend: „Bylo to perfektní. V první řadě vyšlo počasí a navzdory předpovědi vůbec nepršelo. Cítil jsem, že by toto mohl být ten správný čas pro nový traťový rekord a jsem rád, že se mi to skutečně podařilo,“ hodnotí Gerstl brněnskou zastávku šampionátu BOSS GP.

O posunutí oficiálního času se rakouský jezdec pokoušel už v sobotu: „Standardně je první závod snazší, protože je kratší a tím pádem jedu s lehčím vozem, protože nemusím mít tolik paliva. Nicméně v sobotu byla trať více kluzká, než je běžné. V podobných případech rozhodují detaily. Důležité například je, jaký závod se jede před vámi a jaké pneumatiky mají vozy obuté. V prvním závodě nebyly podmínky stoprocentní, proto jsem nechtěl zbytečně riskovat a jet na hraně. Naopak dnes jsem se od úvodního kola cítil sebejistě,“ vysvětluje pilot monopostu F1 Toro Rosso z roku 2006.

Gerstl zároveň dodává, že může být ještě rychlejší: „Půjde to, ale vždy záleží na mnoha okolnostech, jako je teplota vzduchu, počasí a stav trati,“ uzavírá staronový rekordman Masarykova okruhu.

Středoevropská okruhová elita si rozdělila poslední body v šampionátu

V hodinovém vytrvalostním závodě se dařilo brněnským týmům. Šenkýř Motorsport s jezdci Robert Šenkýř/Jakub Knoll obsadili ve své kategorii první místo. Ve třídě GTCE se na druhé pozici hned za Mirem Konôpkou z ARC Bratislava umístila posádka Jiří Stránský/Hynek Charous z týmu Mičánek Motorsport.

V sobotním sprintu silných GT vozů dojel na prvním místě Richard Chlad, ale následně byl penalizován za nedodržení startovní procedury a propadl se až na čtvrté místo. Na první pozici se tak posunul polský pilot Robert Lukas, za ním dojel Robert Šenkýř. Chlad si spravil chuť v neděli, kdy v druhém víkendovém sprintu obsadil první pozici ve vypůjčeném voze BMW M6 GT3. I v tomto závodě dojel na druhém místě Robert Šenkýř.