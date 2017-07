Špička českých streetparkouristů bude závodit v Brně

Brno, 11. července 2017 - Nejlepší tuzemští parkouristé se v sobotu 15. července sejdou na závodech v Brně. V Parku Lužánky pokračuje neoficiální mistrovství České republiky, B42V PARKOUR CUP, již svým čtvrtým podnikem. Závody navštíví i jedna z největších hvězd českého parkouru Taras „Tary“ Povoroznyk, který nejen zasedne v hodnoticí porotě, ale předvede také své vlastní triky.

Obliba street parkouru, adrenalinového životního stylu, při kterém je úkolem překonávat překážky pouze za pomoci vlastního těla, trvale roste nejen ve světě, ale i v Česku, kde se poprvé objevil kolem roku 2003. „Smyslem akce je představit tuto stále populárnější aktivitu mladých široké veřejnosti. Pro návštěvníky je připraven bohatý program, kromě závodu uvidí několik exhibic nejlepších domácích parkouristů. Chceme také posílit komunitu parkouristů, aby se mezi sebou poznali a navzájem se inspirovali,“ říká jeden z organizátorů B42V PARKOUR CUP Tomáš John.

B42V PARKOUR CUP představuje doposud největší akci svého druhu v ČR. Brno je po Liberci, Plzni a Českých Budějovicích čtvrtou zastávkou velkolepé parkourové tour. Další závody pak budou následovat v Hradci Králové a Ostravě. Účastníci závodu musí být starší 18 let. Klání je dvoukolové, v 1. kole mají parkouristé za úkol překonat vymezenou trať v co nejrychlejším čase. Ve 2. kole má každý závodník volný prostor pro svou exhibici a porota hodnotí celkový dojem. V obou kolech se vyhlašují první tři místa a 20 nejlepších parkouristů z celého seriálu postupuje do velkého finále, které proběhne koncem září v Praze. První tři závodníci z celého seriálu získají týdenní pobyt na Santorini v době konání neoficiálního mistrovství světa v parkouru.

„Parkour není sport, je to životní styl. Vyznáváme svobodu a volnost pohybu a chceme, aby to mohlo zažít co nejvíce lidí. Naší snahou je popularizovat tento životní styl, který ze své podstaty podporuje fyzický i mentální rozvoj. Myslím, že se bude na co dívat a že akce přiláká nejen aktivní parkouristy, ale všechny, které zajímá volnost pohybu a překonávání nejen překážek, ale i možností lidského těla,“ říká Taras „Tary“ Povoroznyk, který předvede návštěvníkům i své nejlepší „kousky“.

V Parku Lužánky se může každý z příchozích (vstup je zdarma) seznámit s jednotlivými technikami parkouru, které jsou pojmenovány pro nás exotickými názvy jako Demitour, Planche nebo Roulade. A to v podání skutečných parkourových es. Účast již potvrdil například Pavol „Paul“ Sadvár, průběžně vedoucí závodník B42V PARKOUR CUP, Lukáš „Fronty“ Kulda, který je zatím čtvrtý, nebo Vladimir „Vova“ Koldaev. Soutěže se ovšem může účastnit každý příchozí starší 18 let. Akce startuje akreditacemi a volnými tréninky již v poledne. Následují exhibice a vlastní závod začíná v 15:00.

Jedním z pořadatelů B42V PARKOUR CUP je také Blend 42 Vodka (B42V) z produkce Palírny U Zeleného stromu. B42V drinky se pochopitelně v průběhu parkourového klání podávat nebudou. Po vyhlášení výsledků ale následuje afterparty v brněnském klubu Bastila.

