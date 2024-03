Exkluzivní film s Adamem Ondrou se představí v Brně

Brno, 8. března 2024 – Adam Ondra je nejlepší český lezec a olympionik, ovšem i ve světovém měřítku se v lezení řadí na přední příčky. Je dokonce považován za jednoho z nejlepších lezců historie, který posouvá limity tohoto sportu již od mladého věku. Nenechte si proto ujít jeho zbrusu nový film Lezci, který byl natočen exkluzivně pro festival Expediční kamera a který bude představen 24. dubna v Brně.

„Rád bych Vás všechny pozval na svůj nový film s názvem Lezci. Natáčeli jsme ho na místě, které ještě není tolik známé, ale je velmi zajímavé a lezl jsem tam s člověkem, kterého také ještě spousta lidí nezná, ale myslím si, že je před ním velká budoucnost. Promítat se bude pouze na festivalu Expediční kamera“, říká samotný Adam.

Film Lezci pojednává o setkání dvou zapálených sportovců – Adama Ondry a mladého Pepy Šindela. Pepa společně s Adamem jsou nejmladšími lezci, kteří vylezli cestu obtížnosti 9a+ v pouhých 15 letech. Nikdo jiný na světě takovou obtížnost v tak nízkém věku zatím nezvládl.

„V Česku nevidím nikoho, kdo by lezl na takové úrovni, měl takový drive a takovou lásku k lezení. Myslím, že to bude v budoucnu hlavně on, kdo bude posouvat místní limity lezení a vytvářet nový cesty“, říká Adam Ondra o mladém Pepovi.

Rodina Šindelových tráví značnou část roku na cestách v dodávce. Na Slovensku v oblasti Krpcovo nastává výjimečné setkání Pepy s jeho sportovní ikonou, Adamem Ondrou. A jaký mají cíl? Přelez jedné z nejtěžších skalních cest v oblasti Krpcovo na Slovensku. Jak jejich cíl dopadne? To se dozvíte v 30 ti minutovém snímku Lezci na Expediční kameře.

Filmový festival s dokumenty o cestování, dobrodružství, i divoké přírodě. Letošní ročník bude probíhat od 1. března do 31. května 2024 ve více než 150 českých i slovenských městech. A na jaké filmy se kromě snímku Lezci můžete těšit?

„Kromě filmu s Adamem se nejvíce těším na Javari, film o kmeni žijící na peruánsko-brazilských hranicích, protože expediční film tohoto charakteru v České republice dlouho nebyl“, říká ředitel festivalu, Pavel Pichler.

Expediční kamera vám dále nabídne například snímek s českým vítězným kajakářem Vavřincem Hradilkem – Expedice Ganga: Vávrova výzva, nebo italský snímek Pioneri o přechodu šesti hlavních hor Pale di San Martino během jediného dne.