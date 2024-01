Komedii Franta mimozemšťan uvidí Brno jako první v ČR

Brno, 30. ledna 2024 - Nejnovější komedii Rudolfa Havlíka, režiséra divácky úspěšných filmů Po čem muži touží 1 a 2 a Ostrov, uvidí Brno jako první! Už 1. února totiž přiletí do brněnského Cinema City Velký Špalíček jeho vesmírná komedie Franta mimozemšťan s Jakubem Prachařem v hlavní dvojroli a s řadou dalších oblíbených herců, jako jsou Tereza Ramba nebo Jiří Langmajer. Klíčovou roli v příběhu hraje ikonické brněnské místo a celoplošně bude film uveden do kin 8. února.

Brno Film Office je od roku 2017 klíčovým partnerem pro filmové produkce a přípravy natáčení v regionu a nechyběla ani u filmu Franta mimozemšťan. „Režisér do scénáře napsal „roli“ jedné z ikonických brněnských plastik. Díky pomoci všech, se nám podařilo dané scény, které jsou velmi trikově náročné, natočit. A nebylo to zrovna jednoduché. Točili jsme v noci, používali jsme hlučné vzduchové ventilátory, jeřáb na kameru a lampy – ale díky shovívavosti všech, se natáčení zdařilo,“ říká producentka Dana Voláková.

Jsme ve vesmíru sami? A co když se náhodou ocitnou mezi námi? Ptají se autoři komedie, která vysílá hrdiny z malé moravské obce do pátrání po jedné záhadě. Poklidný život vesnice totiž rozbouří podivné úkazy. Amatérský astronom Blažej je přesvědčen, že návštěva z kosmu je tady. A soused Franta se najednou chová divně, jako by ho někdo vyměnil! Celá vesnice sice tvrdí, že Franta byl vždycky trochu z jiné planety, ale tohle chování je moc i na jeho ženu Boženu. Ve chvíli, kdy se v obci zjeví Rebeka a v patách jí jde nesmlouvavý generál Sokol, rozhodnou se místní přijít záhadě na kloub. Po svém!

„Onou ikonickou plastikou, o které mluví producentka filmu, je náš brněnský orloj – časostroj na náměstí Svobody. Jsem ráda, že se díky účinkování Brna ve filmu u nás uskuteční i slavnostní předpremiéra za účasti tvůrců komedie a všechny na ni ve čtvrtek 1. února v 19 hodin zvu,“ doplňuje k natáčení Ivana Košuličová, vedoucí Brno Film Office, která slouží jako informační servis filmařům k možnostem a podmínkám natáčení v Brně a Jihomoravském kraji a v případě zájmu je propojuje s lokálními filmovými profesionály, dodavateli služeb, živnostníky a kreativci.

„K příležitosti celostátní premiéry 8. února budou z brněnského orloje vypadávat speciální mimozemské zelené kuličky. Bude to každou hodinu od 11:00 do 23:00 – celkem 13 kuliček,“ dodává Košuličová.

A jak zve na film režisér Rudolf Havlík? „Franta mimozemšťan je po Ostrovu víc komediální, vlastně hodně komediální, celý film je postavený na humoru. Baví mě dělat tenhle žánr a baví mě vytvářet humorné situace a správně je pointovat. Tady tím, že je to trochu mimozemské, jsem si mohl dovolit dělat to, co jsem chtěl a jak jsem chtěl, protože jde do jisté míry o fantazii. V tom se cítím jako ryba ve vodě, takže věřím, že ten humor se mi podaří přenést i na diváka.“

Herec Filip Březina, kterého v současnosti můžeme vídat v hlavní roli seriálu Smysl pro tumor, si natáčení filmu užil jako málokdo: „V Brně se mi natáčelo moc hezky! Nejvíc mě bavila nočka, při které jsem si mohl zajezdit dodávkou po náměstí, které jsme měli celé pro sebe.“

Foto: TIC BRNO/Cinemart