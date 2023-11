Procházky Brnem nabídnou prohlídku betlémů i poslech varhan

Brno, 21. listopadu 2023 - Jak je již tradicí, i v adventním čase TIC BRNO připravil řadu tematicky zaměřených komentovaných procházek. Zimní cyklus AutenTICkých prohlídek je nebývale pestrý, nechybí spirituální a vánoční témata a vyrazit spálit vánoční kalorie můžete i mezi svátky. Tak se zamotejte do šály a čepice a pojďte objevovat brněnské zajímavosti.

Možná si říkáte: V zimě na procházku? A TIC BRNO říká: Proč ne!? Brno je přeci zajímavé ve všech ročních obdobích, takže stačí teplé oblečení a boty a hurá za poznáváním jeho krás s profesionálními průvodci. Celkem je připraveno 17 prosincových procházek a 8 témat. „Spirituální a vánoční témata jsou u nás adventní klasikou. Osobně mi dělají velkou radost letošní komentované prohlídky největších a nejnovějších brněnských varhan s varhaníkem Petrem Kolařem, protože ti, kdo mě znají, ví, že mám k varhanní hudbě blízko. Tyto prohlídky jsou doplněny i hudební ukázkou a věřím, že zážitek z nich bude mimořádný,” zve Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Spirituální téma má i fotografie Romana France, která již tradičně cyklus AutenTICkých prohlídek doprovází. Oslovil pro ni dva své přátele kapucíny, bratry Pacifika a Šimona, kteří slaví 60 let, a fotku doplnil „sněhem“ vyrobeným hasiči z Lidické, kteří letos slaví 160 let. A protože sny se plní o Vánocích, splnil si fotograf jeden svůj dětský. „Bude to znít divně, ale už od dospívání jsem si přál někdy někde stříkat hasičákama. Ale ne při nehodě, spíš jen tak nezbedně a pořádně někde nasněžit. Proto, když jsem přemýšlel o fotce Zima v Brně, napadlo mě propojit ji s mojí dětskou touhou,“ popisuje známý brněnský fotograf.

A kam se můžete s průvodci vypravit? První procházka vás zavede do vánoční Masarykovy čtvrti a zakončena bude v kavárně ve vile Stiassni. Další téma je věnováno těm, kteří letos nestíhají tradiční rekonstrukci legendární Napoleonovy bitvy u Slavkova. V jednom termínu se vypravíte po stopách Napoleona do zimních ulic města, v druhém si můžete vychutnat přednášku na toto téma v křesle a teple.

Hned čtyři termíny jsou věnovány klášterům v centru Brna, dva novému životu kláštera voršilek. Vychutnat si můžete taky vánočně laděnou procházku místy, kolem kterých už jste šli možná i tisíckrát, ale v této souvislosti jste se na ně nepodívali a určitě doporučujeme taky dvě koncertní exkurze za brněnskými varhanami.

A téma, které nesmí v době adventu chybět? Přece prohlídka brněnských betlémů! Takže se teple oblečte a vyrazte do adventního Brna! A ti zimomřivější na přednášku o Napoleonovi v útulném prostředí Kina CIT na Radnické.

Autentické prohlídky 2023: Zima v Brně

Vánoční Masarykova čtvrť

Sobota 2. 12. 14:00

Neděle 17. 12. 14:00

Legendární Napoleon v Brně (komentovaná prohlídka)

Neděle 3. 12. 14:00

Kláštery v centru Brna

Neděle 3. 12. 14:00

Neděle 10. 12. 14:00

Sobota 16. 12. 14:00

Středa 20. 12. 16:00

Legendární Napoleon v Brně (přednáška)

Pondělí 4. 12. 16:00

Nový život kláštera voršilek

Úterý 5. 12. 14:00

Sobota 9. 12. 14:00

Příběhy brněnských domů II. aneb Co možná nevíte o Vánocích

Sobota 9. 12. 10:00

NEJVĚTŠÍ brněnské varhany zblízka

Úterý 12. 12. v 16:00

NEJNOVĚJŠÍ brněnské varhany zblízka

Úterý 19. 12. v 16:00

Brněnské betlémy

Středa 27. 12. 10:00 a 14:00

Pátek 29. 12. 10:00 a 14:00

Zdroj: TIC BRNO, foto: Ingimage