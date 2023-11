Přijďte zažít Den boje za svobodu a demokracii do Divadla Polárka

Brno, 11. listopadu 2023 - Divadlo Polárka se během oslav 17. listopadu promění v Kulturní dům Jitřenka a zve diváky k unikátnímu divadelnímu happeningu Underground 89,-. Tento happening je skvělou možností, jak si připomenout atmosféru Sametové revoluce, a také ji přiblížit těm, kteří se narodili už do svobody.

Projekt Underground 89,- je výjimečný tím, že nabízí divákům události z roku 1989 z jiné perspektivy – ne jako suchý výčet faktů, událostí či osobností, ani jako prezentaci fotek či projevů, ale jako divadelní zážitek. A zážitek je silný vjem, který poté otevírá prostor k diskuzi nejen o tématech historických, ale i o těch, které přetrvávají do současnosti.

Tento divadelní happening Divadlo Polárka uvádí ve dvou formách – pro školní kolektivy v dopoledních hodinách a poté v podvečerních hodinách pro veřejnost. Do skanzenu komunismu, Kulturního domu Jitřenka, zve diváky od devíti let ideálně s rodiči či prarodiči, protože společný zážitek podnítí i cennou rodinnou diskuzi.

Během happeningu Underground 89,- bude možné v prostorách Kulturního domu Jitřenka potkat uniformovaného příslušníka SNB, uklízečky a opraváře, dělníky socialismu a proletáře, ale také fanoušky zakázané kapely The Plastic People of the Universe nebo některé postavy disentu. Výjimečné místo v happeningu budou mít tři dámy českého disentu, Dana Němcová, Petruška Šustrová a Juliana Jirousová, které letos zemřely a kterým bychom chtěli tento happening věnovat.



„Když jsme zvažovali, jak důstojně připomenout výročí Sametové revoluce, došlo nám, že většina našich diváků ji nezažila. A nezažili ani útlak totalitního režimu, který celé Československo svíral do roku 1989. A tak jsme se začali ptát: jak připomenout svobodu někomu, kdo nezažil nesvobodu?!“ říká Alžběta Michalová, dramaturgyně Divadla Polárka. A Jiří Hajdyla, umělecký šéf Divadla Polárka, k tomu dodává: „Proto vznikl tento divadelní happening, kterým chceme našim divákům zprostředkovat zážitek nesvobody, aby se poté mohli o to více radovat ze svobody.“

V happeningu Underground 89,- účinkuje celý herecký soubor Divadla Polárka i divadelní kapela Polaris. Happening využívá imerzivních forem divadelnosti, kdy se diváci přímo zapojují a ovlivňují průběh akce. Divadlo Polárka tento projekt uvádí po loňském úspěchu už podruhé, ve čtvrtek 16. listopadu však premiérově pro školní kolektivy. V pátek 17. listopadu bude projekt uveden pro veřejnost jako tematický program ke Dni boje za svobodu a demokracii a v sobotu 18. listopadu se uskuteční první repríza happeningu pro veřejnost. Sobotní repríza je zařazena do programu akce Noc divadel. V happeningu budou využity materiály a informační panely od Institutu Paměti národa.

