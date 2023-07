Na Špilberku bude naprosto mimořádně k vidění sedm rukopisů Elišky Rejčky

Brno, 11. července 2023 – Gotická krása stará 700 let bude na Špilberku brzy kompletní. Ve dnech 12. až 16. července bude na Špilberku k vidění maximální počet sedmi rukopisů Elišky Rejčky z celkových devíti. Sejdou se takto pohromadě po více jak 240 letech.

Soubor sedmi rukopisů je hlavní atrakcí výstavy Eliška Rejčka: Dar středověku, která je od začátku června přístupná na hradě Špilberku. Knihy věnovala přesně před 700 lety královna vdova Starobrněnskému klášteru. Takto staré a velmi vzácné rukopisy musí mít individuální přístup k jejich prezentaci. Díky mimořádné vstřícnosti Rakouské národní knihovny se podařilo domluvit vystavení všech čtyř rukopisů z jejich sbírky po celou dobu výstavy. Tuto konstelaci umožnil zejména fakt, že knihy v posledních zhruba 100 letech neopustily vídeňské depozitáře a nebyly vystaveny změnám světlených a klimatických podmínek.

U moravských exemplářů je ale situace jiná. Rukopisy z Rajhradu a Moravského zemského archivu byly opakovaně vystaveny a není možné je momentálně mít ve vitrínách celé tři měsíce. Nejlépe je na tom antifonář z rajhradského památníku písemnictví, který má „povoleno“ být vystaven na odiv návštěvníků šest týdnů. U žaltáře ze stejné instituce vyhodnotili kurátoři a restaurátoři jako maximální dobu pro vystavení dva týdny. Kurátor výstavy Petr Vachůt k tomu podotknul: „Žaltář jsme nainstalovali na začátku prázdnin. V první půli července je tak každý den možné na Špilberku shlédnout její velmi originální iluminaci. Jedná se o stvoření světa a podobu Elišky Rejčky dokonce ve dvojím provedení na jednom listu.“

Nejvíce choulostivým rukopisem je v současné době antifonář z Moravského zemského archivu, který je možné představit veřejnosti pouze na 5 dní. Není divu, jedná se předmět ze seznamu archivních kulturních památek, kterých je v České republice jen 180. A která strana rukopisu bude k vidění? Půjde o list č. 89 zobrazující sv. Bernarda se sv. Benediktem, zakladatelem evropského mnišství, jehož řeholními pravidly se cisterciácké komunity řídily.

Poslední dva lekcionáře z Vídně nejsou momentálně v takovém stavu, aby mohly být vystaveny. „Nemusí nás to ale tolik mrzet, jde o nejméně zdobené exempláře z původní kolekce,“ sdělil ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc. Po 16. červenci budou knihy z moravských institucí vráceny zpět. To ale rozhodně nebude všechno. V srpnu přijde další překvapení, a to část rukopisu, která byla 80 let nezvěstná a byla považována za definitivně ztracenou…Ale o tom zase příště…

Zdroj a foto: Muzeum města Brna