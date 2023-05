V Brně se otevřelo nové muzeum Paměti národa

Brno, 31. května 2023 - V Brně se otevřelo moderní muzeum Institut Paměti národa v Brně. Jeho interaktivní výstava Tichá hrdinství vypráví dramatické příběhy z 2. světové války a padesátých let. Návštěvníky zavede mezi partyzány, protinacistické odbojáře, do jáchymovských dolů a komunistických vyšetřoven. Životní příběhy čtyř méně známých českých hrdinů tvůrci vybrali z více než deseti tisíc rozhovorů ze sbírky Paměti národa.

Expozice využívá jedinečné způsoby audio a video projekcí, speciálních promítacích komor, rozšířené reality a interaktivní obrazovky. Slavnostního odpoledne se zúčastnil premiér Petr Fiala, primátorka Markéta Vaňková a hejtman Jan Grolich a řada dalších hostů.

„Říká se, že historie jest učitelkou života. Léta hledáme cestu, jak učit o našich dějinách, neomezovat je na pouhé letopočty, jména a statistiky, jak to zná většina z nás ze školy. Chceme strhnout žáky, ale i dospělé k dobrodružnému odkrývání dramat 20. století,“ vysvětluje Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum, proč s kolegy nové muzeum otevírají.

„Návštěvníci se v expozici setkají například s příběhem Mileny Blatné a jejím dojemný vyprávěním o tom, jak se zamilovala v šachtě jáchymovského uranového dolu hluboko v podzemí do politického vězně a jak riskovali život, aby si mohli psát milostné motáky. Myslím si, že Paměť národa po letech našla způsob, jak příběhy nově vyprávět a nejen studenty a děti zaujmout,“ dodává Kroupa a jedním dechem zve do Institutu Paměti národa v Brně, ať to posoudí každý sám.

Kromě Mileny Blatné expozice vypráví o Jaryně Mlchové, která díky objevu neznámé sloučeniny zachránila stovky Židů. Sleduje životní putování Tomáše Sedláčka, který prošel snad všechna evropská druhoválečná bojiště. Prostřednictvím vyprávění Leopolda Färbera přezdívaného Hurvínek návštěvníci nahlédnou mezi partyzány a následně do komunistického vězení padesátých let.

Výběr příběhů komentuje kurátor výstavy Viktor Portel: „Návštěvníci mohou poznat a částečně prožít čtyři příběhy, které jsme vybrali z více než deseti tisíc rozhovorů ze sbírky Paměti národa. Spojuje je jedno – všichni nezištně svými odvážnými rozhodnutími pomáhali druhým navzdory tomu, že tím často riskovali vlastní bezpečí. Chtěli usnadnit životy lidem, kteří žili v nesnadné době.“

Tvůrci chtějí zaujmout nejenom silnými příběhy, ale také moderními způsoby vyprávění. Využívají speciální projekce s kouřovými efekty, rozšířenou realitu nebo například interaktivní obrazovky. Expozice Tichá hrdinství bude otevřena v Institutu Paměti národa na adrese Radnická 10 v Brně – pro veřejnost vždy od čtvrtka do neděle, pro školní skupiny ve středu až v pátek. Informace o prohlídkách jsou dostupné na institut.pametnaroda.cz.

Vznik muzea, které otevírá nezisková organizace Post Bellum, podpořila řada jednotlivců i firem, mimo jiné společnost Aricoma. „Znát vlastní minulost je naprosto klíčové pro udržení osobní svobody a demokracie ve společnosti. Je nám proto ctí, že můžeme podpořit lidi a organizaci, kteří v tomto ohledu dělají opravdu skvělou práci,” říká Martin Grigar místopředseda představenstva společnosti.

Dále se na vzniku podílela Alza.cz, Nadace Blíž k sobě, manželé Bartošovi, Disa a 777 soukromých dárců na platformě Hithit. Institut byl také podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP, Technologickou agenturou České republiky, velvyslanectvím USA v České republice a Nadace Připomínka, odpovědnost a Budoucnost. Centrum Paměti národa v Brně funguje především za podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brno.

Na tvorbě expozice se podílelo kreativní studio 3dsense, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a architektonické studio Monument Office.

Institut Paměti národa Brno patří do sítě center, kde je možné setkávat se s příběhy 20. století. V Brně jde zatím o největší prostor, navíc nově rozšířený o období 50. let a otevřený i zahraničnímu publiku. Vedle expozice Institut provozuje kavárnu, pořádá pravidelné přednášky, besedy, autorská čtení, divadelní kroužky, projekce, krátkodobé výstavy a další kulturní program.

Foto: Tereza Oprchalová