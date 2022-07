Festival Ekofilm nabídne 250 filmů z více než 50 zemí

Brno, 26. července 2022 – Letošní 48. ročník mezinárodního environmentálního filmového festivalu EKOFILM nabídne kardinální podívanou. Do soutěže se přihlásilo celkem 243 dokumentů z více než 50 zemí světa. V letošním roce vedou Spojené státy americké, které přihlásily 34 děl, těsně za nimi je pak Německo s 27 snímky. Česká republika jde do boje s dvacítkou dokumentů. Ze všech přihlášených filmů následující měsíc vybere dramaturgický tým 25 nejzajímavějších, které postoupí do finálové soutěže. Nejstarší environmentální filmový festival v Evropě se uskuteční v Brně od 12. do 15. října.

„Každý rok nás potěší rozmanitost zastoupených zemí. Stejně jako v minulých letech je znatelný nárůst tématu orientovaného na společenský aktivismus, kterému se věnují tvůrci napříč generacemi. Ať už se jedná o apel na udržitelnost, filmové rekonstrukce lokálních katastrof způsobené korporacemi, právní odpovědnost, nebo vhled do života aktivistů, osvětlení motivací a kauz, které zní společností,“ popisuje letošní ročník vedoucí dramaturgického týmu Jitka Kotrlová.

Letos se EKOFILM zaměří na ekologická a klimatická témata, která jsou aktuální nejen napříč Evropou. Snímky tak budou reflektovat výzvu společnosti připravit města a krajinu na měnící se přírodní podmínky, ať už se jedná o udržení vody v krajině, zajištění energie a potravin, nebo o snížení dopadů lidské činnosti na planetu.

Z množství 243 přihlášených snímků o celkové stopáži 112 hodin a 20 minut nyní dramaturgický tým pod vedením Jitky Kotrlové vybere 25 nejlepších filmů, které budou soutěžit ve třech kategoriích – Krásy přírody, Středoevropské filmy a Krátké filmy. Udělovat se bude i Cena prezidenta festivalu a zejména Hlavní cena festivalu ministryně životního prostředí. O ocenění se utkají filmy z Ameriky, Evropy, Asie, Afriky i Austrálie.

„Letos nás čeká velmi těžké rozhodování, kvalitních filmů je přihlášeno mnoho, všechny zpracovávají důležitá témata, ale do hlavních soutěžních sekcí je možné vybrat pouze 25 filmů. Rozhodovat při výběru bude proto i zastoupení témat, která by měla navzájem souviset, doplňovat se a nabídnout našim divákům různé pohledy na otázku vlastní i společenské odpovědnosti vůči klimatu a životnímu prostředí,” dodala za dramaturgický tým Kotrlová.

Motivací pro přihlášení filmů na festival je pro filmaře i finanční odměna, vítězné snímky si totiž letos rozdělí částku zhruba 3 350 USD.

Jako každý rok bude možné si odpromítané festivalové filmy připomenout i skrze Ozvěny EKOFILMu. Zájemcům stačí na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript zaslat seznam vybraných filmů, které chtějí promítat na své nekomerční projekci, a akci uskutečnit a propagovat pod názvem "Ozvěny EKOFILMu". Další podmínky a informace k Ozvěnám nabízí festivalový web.