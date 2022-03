Masarykovy dny na MU přichází letos s tématem vzdělávání

Brno, 2. března 2022 - Třetí ročník kulturního, diskuzního a přednáškového cyklu Masarykovy dny 2022 se uskuteční 2. a 3. března u příležitosti oslav 172. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Zatímco loňský rok přiblížil Masarykovu osobnost a jeho vztahy k lidem, letošní téma se bude věnovat Masarykovi a vzdělávání. Součástí Masarykových dnů je také konference Education for Society 2022, která se uskuteční 3. března a věnuje se vzdělávání a dopadu pandemie na jeho aktéry.

„Masarykovy dny jsou již tradiční akcí, kterou se Masarykova univerzita hlásí k odkazu Tomáše Garrigua Masaryka a k symbolům, které první československý prezident představuje. Mají ale přicházet také s nějakým aktuálním společenským tématem, a tím je letos vzdělávání,“ uvádí předseda rady Kulturního centra MU Jaroslav Makovec a dodává: „Mostem, který spojuje Masaryka a vzdělávání je motto Myslit, myslit, myslit. To se stalo vizuálem Masarykových dní. Žijeme v době, kdy člověk musí i pod tlakem zůstat racionální, nepodléhat dojmům a být schopen kriticky rozhodovat. A k tomu je potřeba, aby přemýšlel a byl vzdělaný. A tento odkaz Masarykovy dny posílají směrem k veřejnosti, do společnosti.“

Program Masarykových dní se uskuteční v online prostředí. Premiérové vysílání začne 2. března v 16.30 hodin, záznam všech vystoupení a další materiály ke stažení a informace lze nalézt na webových stránkách masarykovydny.cz. Aktuálně pořadatelé zařadili do programu také komentář ruského historika, religionisty a politologa Andreje Borisoviče Zubova. Je čestným doktorem Masarykovy univerzity a v Rusku působí jako místopředseda ruské mimoparlamentní opoziční strany PARNAS. Programu předchází v 15.30 hodin položení věnců k soše TGM na Komenského náměstí.

Navazující konference Education for Society 2022 se uskuteční 3. března. Od tématu osobnosti Masaryka a jeho vztahu ke školství se přesune těžiště debaty k aktuální problematice, ve třech blocích se řečníci dotknou dopadu covidové pandemie na společnost, vzdělávání a vysoké školství. „Formátem konference navazujeme na loňskou velice úspěšnou konferenci Science for Society, kdy jsme v rámci třetí role univerzity poukázali na to, jak při pandemii koronaviru Masarykova univerzita výtečně zafungovala. Nyní navazujeme tématem vzdělávání a školství,“ uvádí ředitelka Odboru pro kvalitu Kateřina Oleksíková s tím, že program je opravdu pestrý nejen tematicky, ale i výběrem přednášejících. „Daniel Münich bude hovořit o dopadech pandemie na vzdělávání a vzdělanost u nás, Karel Gargulák o pandemii a regionálním školství, ředitel brněnského gymnázia Jiří Herman představí situaci z pohledu managenentu instituce, která se musela potýkat s problémem epidemie.“

Také program konference Education for Society 2022 se uskuteční online, bude ale interaktivní. Diváci se budou moci zapojit do diskuze s vystupujícími a prostřednictvím aplikace Sli.do # EfS2022 budou moci podávat doplňující dotazy. Informace ke konferenci a programu a odkaz na její zhlédnutí lze nalézt na webu educationforsociety.muni.cz.

Pro pořádající Kulturní centrum MU jsou Masarykovy dny také příležitostí představit své činnosti a novou publikaci o centru s náznaky akcí, kterými by se MU, právě prostřednictvím svých kulturních pracovišť sdružených pod Kulturní centrum MU, v budoucnu ráda zabývala.

K jednotlivým blokům a přednáškám Masarykových dnů i konference se bude možné, díky záznamu, vrátit. Navíc se 8. dubna v Univerzitním centru Telč letos poprvé uskuteční Ozvěny Masarykových dnů.

Zdroj: MUNI