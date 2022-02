Po roční pauze se v Brně opět odehraje festival GO Kamera

Brno, 28. února 2022 - Nadšenci do cestování by si měli v diáři zakroužkovat 21. až 24. dubna. V těchto dnech se na hvězdárně odehraje cestovatelský festival GO Kamera 2022. Brněnští radní doporučili zastupitelům, aby na konání akce schválili poskytnutí dotace ve výši 199 tisíc korun.

GO Kamera se profiluje jako cestovatelský festival, který prezentuje nejlepší filmy, fotografie a zážitky z cest s účastí známých cestovatelů, horolezců, publicistů, fotografů a dobrodruhů. Letos se koná již 24. ročník a návštěvníky potěší účastníci jako Šimon Pánek, Tomáš Šebek, Jiří Kolbaba, Petra Procházková nebo Jindřich Štreit.

„Svět se začíná vracet do fungování před covidem a k tomu patří i rostoucí chuť cestovat, kterou si spousta lidí kvůli nepředvídatelné situaci dosud nechávala zajít. Věřím, že jarní akce přinese Brňanům inspiraci na celý zbytek roku,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Výši příspěvku budou potvrzovat brněnští zastupitelé na svém zasedání 1. března.

