JazzFestBrno 2022 bude ve znamení big bandů a spojení světových hvězd s českými

Brno, 4. listopadu 2021 – Uctívaný big band Marie Schneider, desítkami let prověřený Clayton-Hamilton Jazz Orchestra ve výjimečném spojení s Danem Bártou, pianista Brad Mehldau v bachovském programu s Filharmonií Brno, kvinteto kontrabasisty Christiana McBridea a kytarista Lionel Loueke sólově i v projektu se svými českými hudebními přáteli. Nově oznámené koncerty festivalu JazzFestBrno 2022 ukazují, že se 21. ročník jazzové přehlídky ponese ve znamení big bandů a propojování světově proslulých muzikantů s nejlepšími českými.

„Přidáme-li k tomuto výčtu už dříve oznámené a velmi rychle vyprodané vystoupení Jacoba Colliera a několik koncertů přesunutých na rok 2022 z dřívějška, mezi nimi třeba ten kytaristy Pata Methenyho či britského tria GoGo Penguin, čekají nás opravdu hudebními zážitky nabité měsíce,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. JazzFestBrno tentokrát odstartuje nezvykle brzy, a to 16. ledna koncertem GoGo Penguin. Kompletní program oznámí pořadatelé tradičně v průběhu ledna. Vstupenky a další informace jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Sedminásobná držitelka Grammy, hudební vizionářka a vedoucí vlastního „tak trochu jiného“ jazzového orchestru Maria Schneider vystoupí s celým svým big bandem v Česku vůbec poprvé, konkrétně 2. února. Její koncert bude hostit Sono Centrum a to jen pár měsíců poté, co Schneider vydala veleúspěšné album Data Lords, jež se recenzenti nezdráhají označit za její opus magnum. Nové skladby jsou inspirované kontrastem digitálního a přirozeného světa. Orchestr získal za album dvě Grammy a nominaci na Pulitzerovu cenu a potvrdil tak svoji pozici nejuznávanějšího moderního big bandu současnosti.

Tradičnější, ale v žádném případě tuctový big bandový zážitek nabídne koncert nestárnoucího Clayton-Hamilton Jazz Orchestra. Proslulý ansámbl, který plní kluby i velké koncertní sály už přes tři desítky let, se 14. března v Sono Centru navíc představí v jedinečném projektu iniciovaném právě festivalem JazzFestBrno – zazpívá s ním totiž Dan Bárta. „John Clayton pro Dana Bártu exkluzivně na míru zaranžuje několik skladeb. Ty zazní jak za doprovodu celého orchestru, tak komornějšího obsazení. Pro Bártu to představuje další výrazný krok v jeho už tak úspěšné kariéře,“ upřesňuje Spilka. Kromě českého zpěváka se jako hosté k orchestru přidají také zpěvačka René Marie a varhanice Akiko Tsuruga.

JazzFestBrno naváže také na spolupráci s Filharmonií Brno, po jejímž boku již dříve představil třeba basistu Avishaie Cohena či akordeonistu Richarda Galliana. Tentokrát společně s filharmoniky vystoupí americký pianista Brad Mehldau. Středobodem vystoupení, které hostí 6. března Mahenovo divadlo, bude hudba Johanna Sebastiana Bacha. Té Mehldau věnoval album After Bach obsahující skladby proslulého německého barokního skladatele, přičemž po každé z nich následuje Mehldauova vlastní kompozice inspirovaná tím, co jí předcházelo. Zazní také jeho vlastní koncert pro klavír a orchestr. Vystoupení tak slibuje nevšední zážitek na průsečíku vesmírů jazzu a klasické hudby.

Virtuózní basista, kapelník a jazzový guru Christian McBride se po úspěchu se svým big bandem na JazzFestBrno vrací s prudce jazzovou partou Inside Straight, s níž zahraje 3. března v Sono Centru. McBrideův výběr skladeb pro toto kvinteto je na jednu stranu pečlivě promyšlený, na stranu druhou se však nikdy příliš neodchyluje od písňové formy a tonality. Swingující basové linky v kontrastu svobodněji frázujícího saxofonu, „nablueslého“ piana a polyrytmických bicích plynule přednášejí svoje verše černošského evangelia. Natlakovaný inovativní jazz s občasnou spontánní kakofonií nepostrádá elementy funku nebo afro-kubánských rytmů.

Beninský kytarista Lionel Loueke přijede na JazzFestBrno 1. února, aby v Cabaretu des Péchés zahrál sólové skladby ze svého nejnovějšího alba HH inspirovaného tvorbou Herbieho Hancocka, v jehož kapele Loueke už přes patnáct let působí. V druhé části večera se k africkému kytaristovi připojí jeho čeští přátelé – spolužák z Berklee College of Music kytarista David Dorůžka, saxofonista Luboš Soukup, který s Louekem nahrál úspěšné album Země, a v neposlední řadě kontrabasista Jiří Slavík, jenž měl k africké hudbě vždy blízko a s Louekem si už rovněž dříve zahrál.

Souběžně s oznámením nových koncertů ročníku 2022 je stále v plném proudu letošní jubilejní 20. JazzFestBrno. „Do konce roku nás čeká ještě několik koncertů zahraničních hvězd, mezi nimi například Lizz Wright, Gregory Porter, Dave Weckl či Nubya Garcia a Joey Alexander. Zároveň na ČT art a na iVysílání České televize pokračuje naše série JazzFestBrno on Screen, která až do 18. listopadu přináší každý čtvrtek premiéru jazzového koncertu,“ připomíná výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo televizní záznamy koncertů kapel Post Noisy Pots, The Survivors, Jiří Levíček Trio a tria David Dorůžka – Piotr Wyleżoł – Jeff Ballard.