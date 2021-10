JAMU udělila své nejvyšší ocenění proslulému norskému dramatikovi Jonu Fossemu

Brno, 20. října 2021 – Čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění získal přední světový a nejhranější norský dramatik Jon Fosse. Slavnostní zasedání Umělecké rady JAMU se uskutečnilo v Divadle na Orlí. Při ceremoniálu obdržel proslulý norský spisovatel, básník, prozaik a dramatik nejvyšší ocenění brněnské akademie. Fosse získal Zlatou medaili JAMU a diplom s titulem Doctor Artis Dramaticae Honoris Causa Janáčkovy akademie múzických umění. Ceremoniálu se zúčastnil také velvyslanec Norska v České republice Robert Kvile.

„Jsem velký fanoušek Janáčkovy hudby, velmi důvěrně znám jeho dechový sextet Mládí, jehož část při slavnosti zazněla,“ uvedl po hodinovém obřadu nový čestný doktor. Vedle dvou vět ze zmíněného Janáčkova díla studenti brněnské akademie slavnostní program doplnili přednesením zlomku Fosseho textu Smrt v Thébách v překladu Karolíny Stehlíkové. Fragment z autorské úpravy tří Sofoklových tragédií byl stejně jako celý mimořádný akt na jevišti simultánně tlumočený do znakového jazyka.

Dvaašedesátiletý Fosse přiznal, že je v Brně poprvé. „Nesmírně si však vážím nejvyššího ocenění JAMU. Moje slovenská manželka Anna se narodila ještě v Československu, k jehož kultuře a historii mají nesmírně blízko také dvě moje dcery.“ Dodal, že obě mluví slovensky i norsky a několika dalšími světovými jazyky. Také ve své děkovné řeči nazvané Tichý proslov přímo na pódiu zdůraznil, že se cítí být Středoevropanem už jenom proto, že v tomto regionu díky svému manželství zčásti zakotvil. „Jsem už vlastně trochu Slovák, a tím pádem se cítím být tak trochu Čechem,“ sdělil na společenském setkání.

Fosse je v současné době skutečně nejznámějším norským dramatikem a často je přirovnáván k norskému velikánovi Henriku Ibsenovi. Jeho hry byly přeloženy už do více než dvaceti jazyků a od druhé poloviny devadesátých let je jedním z nejhranějších současných dramatiků nejen v rodném Norsku, ale v celé Evropě a vlastně po všech obydlených kontinentech, na nichž byly uvedeny ve více než tisícovce nastudování. Laudatio na laureáta nazvané V milosti okamžiku k návštěvníkům v hledišti školní scény pronesl děkan Divadelní fakulty JAMU doc. Mgr. Petr Francán. Ve svém projevu upozornil na fakt, že dekorovaný umělec, který je původně vystudovaný sociolog, filozof a literární vědec, od svého románového debutu Červeně, černě z roku 1983 vytvořil mimořádně hodnotné literární dílo přeložené do více než čtyřiceti jazyků a čítající přes padesát svazků.

Za své literární počiny Fosse získal přes padesát prestižních cen. Děkan Francán zmínil alespoň ty nejvýznamnější: „Dvakrát, a to v roce 1996 za hru Jméno a za hru Tak to bylo v roce 2021 obdržel v prestižní norskou Ibsenovu cenu. V roce 2005 byl ve své rodné zemi vyznamenán řádem Svatého Olava. V roce 2010 získal také mezinárodní Ibsenovu cenu a v neposlední řadě v roce 2015 za svoji mystickou románovou trilogii o lásce (Mámení, Sny Olavovy, Na sklonku dne) dostal Cenu Severské rady za literaturu, tedy jedno z nejuznávanějších evropských literárních ocenění.“ Děkan ale ve svojí oslavné řeči zdůraznil, že mu nejde o prostý výčet cen a dat ze života známého spisovatele. Z tuctu uvedení jeho her v Česku je přímo s Divadelní fakultou JAMU bezprostředně svázáno rovných pět produkcí. Francán také relativizoval často publikovanou frázi, že Fosse je „nový či druhý Ibsen“. „Fosse není druhým Ibsenem, Fosse je prvním Fossem…Jon Fosse není ani Ibsenem novým, Jon Fosse je Fossem trvale směřujícím…“

Janáčkova akademie múzických umění uděluje titul Doctor Honoris Causa od roku 1993. Dosud jej obdrželo patnáct zpravidla světově proslulých umělců. Přijetím nejvyššího ocenění školy všichni čestní doktoři zvýšili nejen tuzemskou image, ale také mezinárodní prestiž akademie. „Jsme přesvědčeni, že nejvyšší hodnost, jakou můžeme na naší Alma Mater udělit, Jonu Fossemu plným právem náleží,“ uvedl rektor Janáčkovy akademie múzických umění prof. Mgr. Petr Oslzlý, který slavnostnímu zasedání předsedal. Jon Fosse tak rozšířil řadu čestných doktorů JAMU – Rudolfa Firkušného, Ludvíka Kundery, Václava Havla, Jiřího Suchého, Sira Charlese Mackerrase, Ivana Vyskočila, Zdeňka Mácala, Sira Toma Stopparda, Pierra Bouleze, Emílie Vášáryové, Johna Tyrrella, Milana Uhdeho, Vojtěcha Jasného, Eugenia Barby a Vlasty Chramostové.

