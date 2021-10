JAMU udělí čestný doktorát nejhranějšímu norskému dramatikovi Jonu Fossemu

Brno, 11. října 2021 – Čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění obdrží přední světový dramatik Jon Fosse. Mimořádný akt se uskuteční 15. října v Divadle na Orlí. Slavnostní zasedání Umělecké rady JAMU začne v 11 hodin a proslulý norský spisovatel, básník, prozaik a dramatik při něm obdrží nejvyšší ocenění brněnské akademie.

„Každopádně se těším. Já se totiž cítím být Středoevropanem. Mám velmi rád německou literaturu a mezi mé nejoblíbenější spisovatele patří Rakušané, abych jmenoval aspoň tři: Georg Trakl, Thomas Bernhard nebo Peter Handke. A teď jsem vlastně sám ve střední Evropě skončil. A cítím se tam dobře. Já už jsem vlastně trochu Slovák, a tím pádem se cítím být i trochu Čechem,“ komentoval v časopise Host mimořádné ocenění JAMU dvaašedesátiletý Fosse s půvabnou narážkou na svoje manželství. Autor existenciálně laděných próz a minimalistických dramat totiž tráví část roku v rakouském městě u slovenských hranic. Jeho manželka je Slovenka a profesí překladatelka z norštiny do slovenštiny.

Fosse je v současné době pravděpodobně nejznámějším norským dramatikem a často je přirovnáván k norskému velikánu Henrikovi Ibsenovi. Jeho hry jsou přeloženy už do více než dvaceti jazyků a od druhé poloviny devadesátých let je jedním z nejhranějších současných dramatiků nejen v rodném Norsku, ale v celé Evropě a vlastně po všech obydlených kontinentech. Fosseho hry byly namnoze uvedeny také na českých divadelních scénách. „Já, který jsem nechtěl psát pro divadlo, jsem skončil tak, že jsem téměř dvacet let nedělal nic jiného. A hry, které jsem napsal, se dokonce uváděly. Ano, postupně vznikly inscenace na všech kontinentech, ve všech evropských zemích. A dohromady to bylo určitě více než tisíc produkcí,“ uvedl budoucí nositel titulu Doctor Artis Dramaticae Honoris Causa.

Laudatio na laureáta, ale i k návštěvníkům slavnostního, zhruba hodinového aktu, pronese děkan Divadelní fakulty JAMU doc. Mgr. Petr Francán. Jon Fosse je původně vystudovaný sociolog, filozof a literární vědec, který zpočátku působil jako redaktor a později jako pedagog Akademie tvůrčího psaní v Hordalandu. V mládí byl i rockovým kytaristou a novinářem na volné noze. „Od svého románového debutu Červeně, černě z roku 1983 vytvořil mimořádně hodnotné literární dílo, jež bylo dodnes přeloženo do více než čtyřiceti jazyků a čítá přes padesát svazků. Za své literární počiny dostal mnohá ocenění, přičemž bych rád zmínil alespoň ta nejvýznamnější: dvakrát, a to v roce 1996 za hru Jméno a za hru Tak to bylo v roce 2021, obdržel prestižní norskou Ibsenovu cenu. V roce 2005 byl ve své rodné zemi vyznamenán řádem Svatého Olava.

V roce 2010 získal také mezinárodní Ibsenovu cenu a v neposlední řadě v roce 2015 za svoji mystickou románovou trilogii o lásce (Mámení, Sny Olavovy, Na sklonku dne) dostal Cenu Severské rady za literaturu, tedy jedno z nejuznávanějších evropských literárních ocenění. Celkový počet literárních cen, jež Jon Fosse dosud obdržel, se blíží padesáti,“ připomněl Fosseho profesní úspěchy děkan Francán. Významný literát i dramatik obdrží odznak doktorské hodnosti, tedy zlatou medaili JAM, z rukou rektora brněnské akademie prof. Petra Oslzlého a také diplom.

Renomovaný umělec se stane v pořadí čtrnáctou osobností dekorovanou nejvyšší hodností brněnské umělecké akademie. Zařadí se tak po bok dosavadních čestných doktorů: Rudolfa Firkušného, Ludvíka Kundery, Václava Havla, Jiřího Suchého, Sira Charlese Mackerrase, Ivana Vyskočila, Zdeňka Mácala, Sira Toma Stopparda, Pierra Bouleze, Emílie Vášáryové, Johna Tyrrella, Milana Uhdeho a Vojtěcha Jasného.