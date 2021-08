JazzFestBrno začíná o víkendu, přehlídkou českého jazzu oslaví 20 let

Brno, 27. srpna 2021 – Festival JazzFestBrno oslaví svoje 20. výročí už v neděli 29. srpna v Divadle Husa na provázku, kde na třech pódiích představí hvězdy i naděje české scény. Nově pořadatelé zveřejnili jména umělců, kteří vystoupí v rámci již tradiční off-programové série Tension – jazz s elektronikou promísí 1. listopadu v Huse na provázku Mathias Eick Quintet a Daniel Brandt s kapelou Eternal Something.

Novinkou, kterou chce JazzFestBrno ještě více utužit vztah se svými nejvěrnějšími fanoušky, je pak založení festivalového fanclubu. „Fanclub JazzFestBrno je určen pro každého, kdo chce podpořit svůj oblíbený festival a zároveň zažít ještě víc z jeho jedinečné atmosféry. Členové získají přednostní informace o programu a možnost přednostního nákupu vstupenek, ale umožníme jim také přístup na festivalové tiskové konference, uspořádáme společné exkurze do zákulisí koncertních sálů, u některých koncertů jim zpřístupníme i zvukové zkoušky,“ vyjmenovává některé z výhod výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.

Dvacet let existence slaví JazzFestBrno festivalem ve festivalu JazzFestBrno 20. Poslední srpnovou neděli se v areálu Divadla Husa na provázku se dvěma sály a open air Alžbětinskou scénou představí především domácí jazzová špička, která se ostatně v průběhu uplynulých dvaceti let na festivalu postupně celá objevila. Projekty intimnějšího ražení dostanou prostor ve sklepní scéně. Na ní zahrají multiinstrumentalista Jiří Slavík, a to sólově i s kapelou The Survivors.

„S tou v rámci koncertu pokřtí novou desku Děti a rodiče vydanou u festivalového vydavatelství Bivak Records,“ upozorňuje umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Dále se na sklepní scéně představí sólově saxofonista Pavel Zlámal, kytarista David Dorůžka v projektu s bubeníkem Scottem McLemorem a violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová se svým triem. Alžbětinský dvůr rozezní eklektický Janoušek-Wróblewski Quartet, nezaškatulkovatelný Muff a také Zorba že ja Buddha fúzující elektroniku s hudbou s afroamerickými kořeny. Velký sál divadla pak obsadí stálice domácí scény Jaromír Honzák, Emil Viklický, Pavel Hrubý, Yvonne Sanchez a velká naděje českého jazzu Cotatcha Orchestra s hostující Lenkou Dusilovou. Hudební zážitky doplní výstava dvorního fotografa festivalu Martina Zemana a další doprovodný program.

Off-programová série Tension nabídne tradičně dva koncerty. Ten první obstará kvinteto norského trumpetisty Mathiase Eicka. Eick je spíše atypickým zástupcem severského jazzu. Z tamní scény se vymyká především svými atmosférickými melodiemi, v nichž se melancholii spíše vyhýbá. Jeho poslední deska Ravensburg završuje jeho cestu od talentovaného mladíka ke zralému umělci s jedinečným hudebním výrazem. V druhé části večera vystoupí berlínský bubeník Daniel Brandt s kapelou Eternal Something. Brandt, spoluzakladatel uznávaného elektroakustického ansámblu Brandt Brauer Frick, má na svém kontě již dvě sólová alba pod hlavičkou prestižního experimentálního labelu Erased Tapes. Jeho poslední nahrávka Channels je zatím největším Brandtovým počinem s napínavě avantgardní linkou alba, kterou prolíná řízné techno, orchestrální aranže, bohaté elektronické textury a náznaky temného popu. Fanoušci se tak mohou těšit na esenci minimalismu, kterou však Brandt mistrně propůjčuje do spárů hravosti.

