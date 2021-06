Muzeum města Brna získalo ocenění za publikaci o Adolfu Loosovi

Brno, 28. června 2021 – Gloria musaealis – muzejní sláva putuje do Brna. Reprezentativní publikace Muzea města Brna Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy získala 2. místo v prestižní národní soutěži v kategorii Muzejní publikace 2020.

Váží 2,5 kg, s rozměry 230x270 mm má 496 stran ve vázané vazbě. Originální publikace autorů Jindřicha Chatrného a Dagmar Černouškové spatřila světlo světa v roce 2020. Volně navazuje na starší tzv. startovní titul Brněnské stopy Adolfa Loose, který byl vydán o deset let dříve.

Kniha Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy přináší však zcela nové množství neznámých a dosud nezveřejněných badatelských poznatků v rámci systematického výzkumu, které právě uplynulé desetiletí přineslo. Další rozměr vnáší česko-anglická mutace, díky níž se publikace stala podstatným příspěvkem k loosovským badatelským aktivitám v mezinárodním měřítku.

„Deset let pracoval společně český a zahraniční autorský tým v archivech i v terénu, využíval nejrůznější metody a skládal tak mozaiku všeho, co ještě nebylo známo a tedy ani zveřejněno. Bylo nutné v mnoha ohledech potvrdit autorství Adolfa Loose, bádat v archivech, zkoumat literaturu, využívat archivní prameny a zpovídat pamětníky. Byla to dlouhodobá systematická práce,“ vysvětluje jeden u autorů, odborný pracovník a kurátor Muzea města Brna z Oddělení dějin architektury Jindřich Chatrný.

Rok 2020, kdy Muzeum města Brna publikaci vydalo, byl rokem Adolfa Loose. Od narození brněnského rodáka, světoznámého architekta uplynulo totiž 150 let. Právě proto i Muzeum města Brna uspořádalo v jeho rodném města stejnojmennou výstavu, která vizuálně poutavým způsobem představuje ideové a výrazové koncepty architektovy tvorby. Výstava je v současné době přístupná do 18. července 2021 na hradě Špilberku.

Muzeum města Brna je muzejní institucí, která se věnuje odborné vědecké, kulturní a vzdělávací činnosti a spravuje rozsáhlé sbírky zachycující kulturní dědictví moravské metropole. Ocenění za odbornou činnost v kategorii Muzejní publikace získává Muzeum města Brna již potřetí v řadě. Potvrzuje se tak, že odborná činnost jejich pracovníků je na velmi vysoké úrovni.

„Jsem opravdu velmi potěšen, že publikace Muzea města Brna získala ocenění v soutěži Gloria Musaealis, která má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí v různých oblastech, a to právě i v publikační činnosti. Kniha Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy už názvem napovídá, že dalece přesahuje území města. Tento světový architekt, který působil například v Plzni, Praze nebo ve Vídni, si zaslouží uznání, kterého se mu podle mého názoru dostává právě touto oceněnou knihou. V ní autoři zpracovali informace z našich i zahraničních archivů, a to včetně soukromých, které doposud nebyly žádnými jinými badateli pořízeny. Za to bych chtěl kolektivu autorů upřímně poděkovat,“ uvedl brněnský radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Foto: M. Budíková, MuMB