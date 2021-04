Hudební všeuměl Jacob Collier přijede na JazzFestBrno 2022

Brno, 23. dubna 2021 – JazzFestBrno ohlásil prvního hvězdného umělce ročníku 2022. Bude jím ještě nedávno zázračný teenager, nyní oceňovaný všestranný hudebník Jacob Collier. Britský multiinstrumentalista a zpěvák dobyl svět sociálních sítí svými podomácku vytvořenými klipy, podmanil si i odborníky a získal už pět cen Grammy.

Hudební hračička s lehkostí a charismatem překračuje hranice žánrů, dokáže pobavit i inspirovat. Collierova brněnská premiéra se odehraje 4. února 2022 v Sono Centru a půjde o jeho jedinou českou zastávku v rámci celosvětového turné Djesse, během nějž odehraje na stovku koncertů po celém světě.

„Jacob Collier se díky svému neskutečnému talentu těší respektu největších jazzových osobností, jakými jsou Pat Metheny nebo Herbie Hancock, svým hravým pojetím a prolínáním žánrů přitom dokáže oslovit mnohem širší než jen jazzové publikum,“ říká umělecký ředitel JazzFestu Brno Vilém Spilka. Ostatně už v rámci vlastního umělcova přednostního předprodeje se během pár dní po prvních stovkách vstupenek na brněnský koncert jen zaprášilo. Sono Centrum však dokáže pojmout přes tisíc diváků, takže několik stovek zbývajících vstupenek za 900 Kč je stále k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Málokomu je dáno do vínku tolik představivosti a hudebního nadání, jako se to poštěstilo Jacobu Collierovi. Londýnský talent k těmto předpokladům přidal píli a uměleckou plodnost a tak není divu, že je mnohými označován za jednoho z nejinovativnějších hudebníků své generace. Ostatně když mu bylo sotva dvacet, už mu poklony skládali již zmínění Herbie Hancock či Pat Metheny a producentsky se ho ujal Quincy Jones. Collier udivuje nejen fenomenálním hudebním sluchem, hlubokou znalostí hudebního řemesla a schopností zahrát téměř na vše, ale i sytým hlasem s famózním rozsahem.

Poprvé dal o sobě veřejnosti vědět přibližně před deseti lety ještě jako teenager prostřednictvím sociálních sítí a podomácku vytvořenými klipy umístěnými na YouTube. Debutové album In My Room vytvořil v roce 2016 doma ve svém pokojíčku. Následovaly nadšené ohlasy od laické i odborné veřejnosti korunované dvěma cenami Grammy. Úspěch mu otevřel dveře u dalších zvučných jmen z hudební branže a tak si vyzkoušel spolupráci například s popovými i hip-hopovými umělci jako Coldplay, Tori Kelly, SZA a mnohými dalšími. Od roku 2018 pracuje na Djesse, projektu nebývalého měřítka – čtyřech albech zahrnujících padesát skladeb ve spolupráci s více než třiceti hudebníky, přičemž každé z nich je zcela samostatným hudebním světem co do zvuku i stylu. Skladby z Djesse Vol. 1 & 2 mu vynesly dvě Grammy za aranžmá a zlatý gramofonek ve stejné kategorii si Collier vysloužil i letos s Djesse Vol. 3, která byla dokonce nominována na desku roku v hlavní kategorii.

Jedná se o první koncert, který JazzFestBrno oznámil pro ročník 2022. Letos počítají pořadatelé s konáním několika přesunutých koncertů na podzim, kdy by měli v Brně vystoupit například Vicente Amigo, Erik Truffaz či Lizz Wright. Aktuální informace o termínech koncertů jsou k dispozici na festivalovém webu. „Pokud to situace dovolí, rádi bychom několik akcí, převážně pod širým nebem, uspořádali už v létě a přidali i pár nových koncertů na podzim. Zatím fanouškům koncertní půst alespoň částečně vynahradíme nedávno oznámenou sérií JazzFestBrno on Screen zahrnující koncerty vysílané od 25. dubna na ČT art i vystoupení tria Jiřího Levíčka v Besedním domě, které budeme živě streamovat na Mezinárodní den jazzu 30. dubna prostřednictvím našeho Facebooku a Youtube,“ dodává Spilka.

