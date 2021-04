Pivec, Balzar, Dusilová: JazzFestBrno míří na televizní obrazovky

Brno, 13. dubna 2021 – Pořadatelé festivalu JazzFestBrno v období zákazu živé kultury nezahálejí. Už brzy uvedou sérii koncertů na obrazovkách České televize a prostřednictvím streamu oslaví Mezinárodní den jazzu. Tři koncerty, které festival natočil ve spolupráci s Českou televizí v jejím brněnském studiu, postupně představí novou kapelu varhaníka Ondřeje Pivce, dále trio Roberta Balzara s Danem Bártou a hostujícím trumpetistou Kornélem Feketem-Kovácsem a nakonec čerstvé držitele ceny za jazzovou nahrávku roku 2020 Cotatcha Orchestra společně s Lenkou Dusilovou.

Na tyto koncerty se příznivci jazzu mohou těšit na ČT art každou neděli počínaje 25. dubnem. První červnovou neděli pak ČT art odvysílá ještě záznam vystoupení kapely Vilém Spilka Quartet, které natočila v Divadle Husa na provázku během loňského ročníku festivalu. Festival naváže i na tradici oslav Mezinárodního dne jazzu, který připadá na 30. dubna. V ten den odvysílá stream koncertu tria pianisty Jiřího Levíčka z Besedního domu.

Videokoncertní sérii si festival nadělil ke svému 20. výročí, ale jeho pořadatelé věří, že z tohoto dárku budou mít radost především fanoušci, kterým alespoň částečně zpříjemní období koncertního půstu. „Videokoncerty jsme natáčeli ve spolupráci s největšími profesionály v oboru a kombinace originální dramaturgie, scénografie a profesionálního štábu dala vzniknout záznamům té nejvyšší umělecké i technické kvality. V této sérii budeme pokračovat i poté, co nám situace dovolí pořádat tradiční koncerty pro publikum v sálech. Už nyní připravujeme několik dalších záznamů,“ plánuje umělecký ředitel festivalu JazzFestBrno Vilém Spilka.

Sérii na obrazovkách ČT art odstartuje 25. dubna držitel Grammy, několika Andělů, producent, skladatel, klávesista a hammonďák Ondřej Pivec. Brněnský rodák, který se ve světě proslavil především díky spolupráci s americkým zpěvákem Gregorym Porterem, žije dlouhodobě v New Yorku. Covidová krize mu však nečekaně přinesla prodloužený pobyt v rodné zemi. Rozhodl se tak vytvořit zcela nový projekt Greatest Hits 4000 se skladatelem, producentem a hudebníkem kapely Chinaski, Janem Steinsdörferem; baskytaristou Honzou Jakubcem, který mimo jiné hudebně doprovází oblíbené televizní show (Star Dance, Super Star); a energickým, gospelem inspirovaným bubeníkem Filipem Ernstem. Vznikl tak osobitý a vášní nabitý projekt na rozhraní jazzu, funku, gospelu, hip-hopu a soulu – hudba, která staví na odkazu americké hudby 20. století, ale zároveň odráží zvuk současnosti. Záznam koncertu se bude ucházet i o úspěch na letošním Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha.

První májovou neděli 2. května se diváci mohou těšit na kritiky ceněnou a zároveň posluchači mimořádně oblíbenou jazzovou formaci Robert Balzar Trio. Zvuk instrumentálního tria tradičně okoření populární multižánrový zpěvák Dan Bárta. Další nečekaný rozměr dodá vzácný host – modernista a sférický trumpetista Kornél Fekete-Kovács.

Brněnský bigband Cotatcha Orchestra získal za svůj debutový počin Bigbandová elektronika ocenění v anketě Českého rozhlasu Jazz za nejlepší nahrávku roku 2020. Právě repertoár z této desky si diváci ČT art vychutnají 9. května. „Bigbandová elektronika se vyvíjela několik let. Na začátku stál můj magisterský projekt postavený na interpretaci autorské hudby. Nejprve na čistě akustických skladbách různých autorů, postupem času začaly vznikat kusy kombinované s elektronikou. První takovou kompozicí byl Sardanapalm Martina Konvičky, který pracoval s ambientními zvuky nebo trapovými beaty. Pro mě přelomová skladba a proto jsem se rozhodl, že budeme dál pracovat na repertoáru v tomto duchu. Elektronika je to pro nás jakýsi sedmnáctý hráč,“ říká kapelník Jiří Kotača. Další barvu do pestré hudební palety tohoto progresivního bigbandu přidá hostující zpěvačka Lenka Dusilová.

Vilém Spilka Quartet, který sérii festivalových koncertů na České televizi 6. června zakončí, opírá svůj repertoár o jazzové úpravy písní Honzy Nedvěda z alba Podvod a o skladby inspirované dětmi a autismem z desky Čekání na Toma. Koncert natočený v Divadle Husa na provázku navíc vizuálně podkreslují tematické snímky od uznávaného fotografa Romana France.

Kromě televize bude znít jazz také ze sociálních sítí. Na Mezinárodní den jazzu, tedy 30. dubna, odstreamuje festival koncert tria pianisty Jiřího Levíčka z Besedního domu. Jeho nový projekt Stay in Tune stojí na vlastních kompozicích a originálních úpravách jazzových standardů. Výrazová jednota a prostor pro kolektivní improvizaci při zachování hlavního kurzu jsou základními rysy projevu tohoto seskupení. „Na Den jazzu natočíme v Besedním domě do záznamu také koncert kapel Post Noisy Pots a The Survivors. Zároveň dokončujeme zpracování záznamu tria Nikol Bókové, který jsme natočili na konci loňského roku v pavilonu Morava na brněnském výstavišti,“ odhaluje další plány Spilka.

Pořadatelé zároveň věří, že od léta se už budou moci s fanoušky setkávat nejen prostřednictvím obrazovek, ale také osobně na koncertech. Dle toho postupně přeskupují program jubilejního 20. ročníku a připravují i nové akce. „Moc nás těší, že i v takto složité době za námi stojí celá řada dlouhodobých partnerů a že se dokonce rozhodly festival nově podpořit další společnosti, mezi nimi například investiční skupina Portiva, která se stala jeho oficiálním partnerem,“ dodává výkonný ředitel JazzFestu Brno Vlastimil Trllo.

Foto: Česká televize