Brněnská hvězdárna pracuje na filmu o kosmonautu Remkovi

Brno, 17. března 2021 – Hvězdárna a planetárium Brno a PiranhaFilm připravují celovečerní dokument o prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Ten se 2. března v roce 1978 stal prvním kosmonautem z jiné země než z USA nebo Sovětského svazu, bývá také označován za prvního evropského kosmonauta.

Vzniká celovečerní dokumentární film, který mapuje jeho životní příběh a okolnosti kosmického letu. Děj se odehrává na pozadí souboje o technologické úspěchy mezi Západem a Východem v době studené války. S myšlenkou na film přišel ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek už v roce 2019.

„Když jsme si připomínali čtyřicáté výročí tohoto legendárního letu, uvědomil jsem si, že vlastně o Vladimíru Remkovi nevznikl plnohodnotný dokument. Jeho životní dráha, peripetie i změny, které se kolem něj odehrávaly, by přitom vydaly na několikadílný seriál. Jsem proto osobně velmi rád, beru to za poctu, že můžeme napomoci vzniku takového díla,“ uvedl Dušek.

Do vesmíru Vladimír Remek odstartoval spolu s Alexejem Gubarevem z kosmodromu Bajkonur 2. března 1978 v 15:28 světového času v lodi Sojuz 28.

Byla to první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos. Se stanicí Saljut 6 se Sojuz 28 spojil 3. března v 17:06, poté se kosmonauti přivítali se členy dlouhodobé posádky stanice Jurijem Romaněnkem a Georgijem Grečkem a začali plnit předepsané vědecké úkoly.

Režisérem filmu je Petr Horký (za film Století Miroslava Zikmunda byl nominován na Českého lva), hlavním kameramanem Jan Šimánek. Odbornými poradci jsou Jiří Dušek (vědecký a kosmický kontext) a Michal Stehlík (historický a politický kontext).

„Pro mne je příběh Vladimíra Remka a jeho kosmického letu jedno z mála úžasných témat z historie naší země, které ještě čeká na filmové zpracování. Je to příběh, kdy se na ploše světových dějin odehrává život konkrétního jednotlivce. To je vždycky napínavé, to je vždycky drama,“ uvedl režisér filmu Petr Horký.

Film se bude natáčet v několika zemích světa, v těchto dnech se projednávají partnerství ve Spojených státech amerických, v Rusku i v Evropské kosmické agentuře. Premiéra se předpokládá v roce 2022, ovšem kdoví, co nám ještě světová situace připraví za překvapení v kinodistribuci a v celém filmovém průmyslu…

