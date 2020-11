V programu COVID - Kultura II je na pomoc přichystáno 750 milionů Kč

Brno, 6. listopadu 2020 – Podnikatelé v kultuře mohou podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID - Kultura. Ministerstvo kultury pak začalo přijímat žádosti o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí. Žádá se elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz/kultura.

„Na program je v tuto chvíli vyčleněno 750 milionů korun, přičemž firmám bude možné hradit náklady až do výše 10 milionů korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V okamžiku spuštění nutných nových mimořádných opatření kvůli koronaviru se okamžitě spouští také potřebná podpora firmám i OSVČ. V inovovaném programu COVID - Kultura se podařilo prosadit i jednorázovou podporu ve výši 60 tisíc korun pro jednotlivé umělce.“

Žádosti ve 2. výzvě z programu COVID – Kultura (jak pro firmy, tak i pro OSVČ) se podávají přes informační systém dostupný na webu mpo.cz/kultura, kde už je 2. výzva a návod zveřejněn. Systém žadatele podáním potřebných dokumentů včetně příloh provede, důležité je mimo jiné zřízení e-identity.

„Pokud nám peníze dojdou, máme příslib jak premiéra, tak i ministryně financí, že do programu dostaneme další finance,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek a dodává: „Kromě toho, že pomůžeme jak subjektům podnikajícím v oblasti tz. Performing arts, tedy tance, divadel, zpěvu, podařilo se nám prosadit také speciální pomoc pro audiovizuální průmysl. Nově je na něj ve speciálním programů vyčleněno téměř 100 milionů korun. Tyto finance bude rozdělovat Státní fond kinematografie.“

Z programu budou moct divadla, hudební kluby, odborné technické profese i neziskové organizace profesionálně podnikající v kultuře dostat příspěvek na marně vynaložené výdaje za přesunuté či zrušené kulturní akce a kontinuální činnost v kultuře. Konkrétně na takové aktivity, které byly kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem od jara výrazně limitovány a omezeny jsou nadále. Podnikatelé tak mohou uplatnit marně vynaložené výdaje v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a to i včetně režijních nákladů.

„Za pořadatele hudebních festivalů vítáme nový program COVID Kultura 2, jsme rádi, že Ministerstvo průmyslu a obchodu reflektovalo naše připomínky k prvnímu programu a že jeho pokračování pomůže s pokrytím části provozních nákladů pořadatelů v situaci, kdy přišli o své celoroční příjmy,“ říká výkonný ředitel FESTAS – festivalové asociace Marek Vohralík a dodává: „Zásadní je také podpora OSVČ v kultuře, která doposud chyběla a kterou je potřeba nastavit dlouhodobě pro celou dobu trvání opatření.“

„Program COVID Kultura II zcela určitě pomůže nám všem z kultury, kteří jsme byli současnými opatřeními nejvíce zasaženi, a to trvá již od března,“ říká předseda výkonného výboru Asociace hudebního průmyslu ČR Robert Porkert a dodává: „Především si ceníme podpory kontinuálních nákladů do konce roku, to je pro promotéry, technické společnosti i subjekty zabezpečující lidské zdroje zcela zásadní.“

Podpora z 2. výzvy v programu COVID - Kultura bude moci příjemci dotace pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, tedy pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů. Pomoc se tedy týká subjektů organizujících či zajišťujících živou uměleckou produkci s primárním cílem poskytnout kulturní služby veřejnosti, včetně jednorázové podpory výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím.