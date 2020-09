Na festival EKOFILM míří oceněný film Země medu i Kapitán Demo

Brno, 7. září 2020 – Poslední ladění doprovodného programu, potvrzování účastí zahraničních hostů, bedlivé sledování epidemiologické situace. Letošní přípravy 46. ročníku mezinárodního filmového festivalu EKOFILM, který proběhne od 14. do 17. října v Brně, vrcholí. Už teď mohou organizátoři potvrdit zahájení festivalu v podání hudebníka Kapitána Dema i titul závěrečného nesoutěžního filmu Země medu, který získal hlavní cenu za dokumentární film na Sundance festivalu a byl nominován i na Oscara.

Z programu mohou v tuto chvíli organizátoři odtajnit tři pevné body. Tím prvním je beseda na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, jejímž tématem, stejně jako celého festivalu, bude udržitelná spotřeba a jak jí dosáhnout. Začíná ve středu 14. října v 16:00. „Celý letošní ročník festivalu EKOFILM jsme věnovali tématu spotřeby a její udržitelnosti. Velká slova, ale vlastně jednoduchá úvaha: produkce a nákup věcí i služeb by v 21. století měly mít co nejmenší dopad na přírodu a její zdroje. A také by nám měly skutečně zlepšovat život, ne jen rychle protéct mezi prsty a stát se bezcenným odpadem,“ přibližuje téma ministr životního prostředí Richard Brabec.

Besedy se vedle ministra životního prostředí Brabce zúčastní rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, marketérka a konzultantka Pavlína Louženská či děkan Fakulty technologie ochrany životního prostředí Vysoké školy chemicko-technologické Vladimír Kočí. V jednání je zástupce některého z maloobchodních řetězců. Debata se dotkne Zelené dohody Evropské unie, našich spotřebních návyků, oběhového hospodářství a možností byznysu se těmto trendům přizpůsobit. Moderátorem besedy bude prezident festivalu Ladislav Miko.

Program bude tradičně probíhat nejen v besedních a filmových sálech, a proto se návštěvníci festivalu i kolemjdoucí mohou na brněnském náměstí Svobody těšit na druhý pevný bod, koncert Kapitána Dema. Čas začátku je v 18:30 hodin.

Třetím pevným bodem EKOFILMu bude promítání nesoutěžního makedonského filmu Země medu, který získal Velkou cenu poroty za nejlepší světový dokumentární film a další dvě zvláštní ceny poroty na filmovém festivalu Sundance i dvě nominace na Oscary. Tento film celý festival zakončí a bude se promítat v sobotu 17. října od 20:15 hodin v Univerzitním kině Scala.

„Film Země medu je citlivým portrétem křehké rovnováhy mezi přírodou a člověkem. Na střetu poslední ženy z rodu chovatelů včel s novými sousedy, jejich rozdílným životním stylem a snahou najít obživu v na první pohled pusté krajině. Film tedy tematicky i symbolicky uzavře 46. ročník festivalu,“ zve na oceňovaný snímek vedoucí dramaturgyně festivalu Jitka Kotrlová.