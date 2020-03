Bromův big band oslaví 80 let s hostujícím Danem Bártou

Brno, 5. března 2020 - Festival JazzFestBrno 2020 začíná již zanedlouho. Zahájí jej 15. března koncert kvarteta amerického saxofonisty Joshuy Redmana v Sono Centru. Organizátoři krátce před zahájením festivalu přidali do hlavního programu ještě jeden koncert. Obstará jej Rozhlasový Big Band Gustava Broma, který na festivalu oslaví 80 let své existence. Stane se tak 12. května v Sono Centru a speciálním hostem večera bude zpěvák Dan Bárta.

Festival navazuje také na loňské rozšíření doprovodného programu. Kromě tradičních jam session v Music Labu uspořádá koncertní minisérii JazzFestBrno on the Road v Jihomoravském kraji, workshopy JazzFestBrno dětem a už dříve oznámený off-programový koncert Tension.

„V sérii JazzFestBrno on the Road se představí dvojice Efe Turumtay a Nikola Zarić, workshopů pro děti se ujmou například Jiří Slavík či Štěpánka Balcarová a při koncertu Tension se můžeme těšit na polské legendy nu-jazzu Skalpel a historickou premiéru basisty Jaromíra Honzáka za DJským pultem,“ doplňuje umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Hlavní program 19. ročníku festivalu JazzFestBrno nabídne od 15. března do 9. června celkem 17 hudebních večerů s více než 20 koncerty. Nejčastějšími hostiteli festivalu budou Sono Centrum a Divadlo Husa na provázku, premiérově se JazzFestBrno vypraví do nového prostoru Cabaret des Péchés,“ doplňuje výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.

Hudba pro big bandy patřila odjakživa k nejprogresivnějším směrům jazzové tvorby. Skladby v sobě spojují důmyslnou kompoziční práci detailně zapsanou do partitur se spontaneitou jazzových improvizací. V českých zemích a na Slovensku mají tato tělesa skvělou tradici a Big Band Gustava Broma patřil k těm nejvíce uznávaným doma i v cizině. Na jeho koncertech hostovaly největší hvězdy jazzu i popu, mimo jiné Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Diana Ross and The Supremes, Ray Conniff či Ray Charles. Letos Rozhlasový Big Band Gustava Broma slaví 80 let a na koncert ke svému jubileu si pozval zpěváka Dana Bártu.

Jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí okouzluje svým nezaměnitelným hlasem už dlouhá léta příznivce jazzu, soulu, rocku i popu. Těžko tak mohl Rozhlasový Big Band Gustava Broma ulovit v českých vodách vhodnějšího hosta svého slavnostního koncertu.