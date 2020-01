JazzFestBrno přivítá Truffaze, Morana či Lammara

Brno, 26. ledna 2020 – Nestárnoucí hudební experimentátor Erik Truffaz, přední světový pianista Jason Moran v sólovém recitálu nebo zástupci generace přinášející do současného jazzu čerstvý vítr Delvon Lamarr, Nubya Garcia a Camille Bertault. To jsou jen někteří z téměř dvou desítek umělců, kteří přibyli k již dříve oznámeným hvězdám 19. ročníku mezinárodního jazzového festivalu JazzFestBrno.

Už od listopadu jsou v prodeji vstupenky na koncerty dvacetinásobného držitele ceny Grammy Pata Methenyho, charismatické zpěvačky Lizz Wright, oblíbeného basisty Avishaie Cohenaa nejvýraznějších osobností současného saxofonu Joshuy Redmana a Chrise Pottera, který si do kapely přizval kytarového velmistra Billa Frisella.„Jsem rád, že se nám stále daří tvořit program, který je každý rok stejný a zároveň jiný. Stejný v tom, že představuje jazz v jeho nejrozmanitějších podobách prostřednictvím legend i nových tváří a jiný v samotném obsahu, kdy naši návštěvníci ani podevatenácté nevstoupí do stejné řeky,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Kompletní program hlavní části festivalu od 15. března do 9. června přinese během16 večerů 23 koncertů v 10 různých sálech. Festival již tradičně poskytne výrazný prostor i českým hudebníkům. Mezi nimi se představí například kontrabasista František Uhlíř, kytarista Libor Šmoldas nebo saxofonisté Karel Růžička a Luboš Soukup. Vstupenky jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz a v předprodejní síti GoOut.

Mezi největší stálice jazzové scény z nově zveřejněných jmen patří bezesporu trumpetista Erik Truffaz. Francouz se švýcarskými kořeny bývá nazýván „Milesem Davisem acid jazzu“ a mnozí jej považují za nejlepšího evropského trumpetistu současnosti. Se svým kvartetem spojuje jazzové experimenty, drum’n’bass a hip-hop. Zcela jiný, a přesto stejně intenzivní zážitek přinese i další celosvětově etablovaný hudebník, pianista Jason Moran. Rodák z Houstonu získává uznání nejen za klavírem. Jezároveň laureátem grantu MacArthur Fellowship, jenž jej zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti současné americké vědy a kultury. Moran má za sebou už více než deset alb jako kapelník, další přehršel nahrávek jako vyhledávaný sideman, ale hlavně tisíce odehraných koncertů v roli lídra i spoluhráče veličin rozměru Charlese Lloyda, Cassandry Wilson, Waynea Shortera či Steva Colemana. V Brně se představí v hudební disciplíně, která je pro každého klavíristu největší výzvou – v sólovém recitálu.

Skutečnost, že jazz zůstává pestrým žánrem, ke kterému se dá přistupovat velmi rozmanitě, potvrzuje i nastupující jazzová generace.„Baví nás představovat našemu publiku v Česku ne tolik známéumělce, které doposud nemělo možnost slyšet. Často jdeme do rizika, ale dlouhodobě se ukazuje, že je to správná cesta, a že naši fanoušci tento přístup oceňují. Nepochybuji, že se to potvrdí i při české premiéře Nubyi Garcii a brněnských premiérách Camille Bertault a Delvona Lamarra,“ říká Spilka. Delvon Lamarr, Nubya Garcia, Camille Bertault. Co jméno, to originál. Americký varhaník Delvon Lamarr svoji tvorbu staví na směsici soulu, jazzu, rhythm&blues a rock&rollu. Britská saxofonistka Nubya Garcia se nechává inspirovat taneční hudbou a sound system kulturou – elektronickou hudbou s jamajskými kořeny. Své početné enklávě fanoušků tak neustále připomíná, že jazz byl vždy taneční hudba. Francouzská zpěvačka Camille Bertault zase vychází ze sketové tradice, ale navazuje na ni po svém. Francouzsky otextovala a nazpívala mnohé jazzové standardy i novější skladby. Rozhodně však nechce tvořit hudbu, v níž hlas slouží jen jako nástroj. Má ráda texty, které dokážou udržet pozornost.

Bohaté zastoupení evropské jazzové scény na letošním ročníku podtrhne rakouská kapela Sketchbook Quartet, turecký kytarista Cenk Erdoğan a polské duo Skalpel, které vystoupí v rámci off-programového večera Tension v rozšířené sestavě. Z českých a slovenských hudebníků se kromě výše zmíněných představí také pianistka Nikol Bóková, kapela E Converso a trio Szabó/Turcerová/Maceček.

Festival letos zavítá hned do deseti koncertních sálů s kapacitou od 150 do 2000 míst. Nejčastějšími hostiteli festivalu budou Sono Centrum a Divadlo Husa na provázku, premiérově se JazzFestBrno vypraví do nového prostoru Cabaret des Péchés. „Očekáváme opět návštěvnost přes 10 000 diváků. Naznačují to už předprodeje na podzim zveřejněných koncertů. Bezmála vyprodané jsou koncerty Pata Methenyho a Joshuy Redmana, velký zájem je i o dva koncerty v největších sálech – Avishaie Cohena v Bobycentru a Lizz Wright s Filharmonií Brno v Janáčkově divadle,“ dodává výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.