Studenti JAMU nastudovali současnou ruskou tragikomedii Opilí

Brno, 23. října 2019 – Současnou tragikomedii Opilí připravilo jako druhou premiéru sezony brněnské Studio Marta. Studenti absolventského ročníku činoherního herectví Divadelní fakulty JAMU představí hru ruského autora Ivana Vyrypajeva v premiéře 24. října v 19 hodin. V tuzemsku půjde o čtvrté nastudování textu poprvé uvedeného poprvé roku 2014 v Düsseldorfu.

Název Opilí je možná poněkud zavádějící.Jak upozorňuje dramaturg inscenace Michael Sodomka, nejedná se ve scénáři o téma alkoholismu. Různí lidé se potkávají při různých příležitostech: rozlučka se svobodou, ale i náhodná setkání. Posléze se postavy promíchají a opilí hrdinové hry hledají své pravdy přes alkohol. Scénář ovšem řeší nejaktuálnější problémy středostavovských Evropanů v drsném a zároveň poetickém pojetí. „Pro mě jsou zásadním tématem textu životní situace, do kterých se postavy dostávají a k čemu v myšlenkách dochází, když jsou na dně. Vyslovují věci, které by zastřízliva nepřipadaly v úvahu, přičemž se dotýkají témat jako je láska, přátelství, zrada, smysl života a vůbec vše, co řeší běžný člověk,“ doplnil dramaturg.

Nastávající herečtí profesionálové ze čtvrtého ročníku se v Martě představí pod taktovkou taktéž absolvujícího studenta režie Petra Akimova. Několik skupinek lidí, které spojuje opilost. Muži i ženy. Svobodní i zadaní. Téma pijáctví či opilosti je v ruském divadle i literatuře poměrně často akcentováno. Opilství se ale podle režiséra v jeho inscenaci stává metaforou určitého osvícení. „Opilý člověk nikdy nelže, naopak je bez zábran upřímný. Pravdu řekne nejen sobě, ale i svému partnerovi nebo lidem v okolí,“ vysvětlil Akimov, který nechce vyzrazovat scénografické či kostýmní pojetí inscenace z dílny Kláry Vincourové. Hlavním tématem hry je pro něj láska, kdy v jediné noci postavy objevují možnost, jak změnit svůj život. A dramaturg k výběru textu dodává, že tvůrčímu týmu je blízký právě zvolený žánr tragikomedie.

Pětačtyřicetiletý rodák z Irkutska Vyrypajev napsal celou řadu her, které jsou uváděny napříč Evropou. Média jej často pasují do role Antona Pavloviče Čechova tohoto století, vystudovaný herec se však takové nálepce brání. Nejen v tuzemsku jsou známé jeho texty jako Iluze nebo Kyslík. Autor je podle Sodomky zajímavý například také svým na pohled jednoduchým jazykem, který však skrývá mnoho vrstev. „Absolvující herecký ročník uvidíme v jiném odstínu, než jsme byli doposud zvyklí. Dá se čekat poněkud ponurá poetika se silnými vnitřními motivacemi protagonistů. A také doufáme, že v naší inscenaci nebude chybět humor, místy až ironický,“ doplnil mladý dramaturg.

Z Jekatěrinburgu pocházející režisér Akimov dodává, že Ivan Vyrypajev je moderním ruským autorem, jehož hry jsou v Rusku velmi často uváděny ve studentských produkcích tamních uměleckých akademií. „Existuje rozdíl v přístupu k materiálu a vnitřní přípravě herce,“ poznamenává brněnský student režie k rozdílům mezi českými a ruskými divadelníky. Sám dodává, že v jeho stominutové inscenaci mladí herci požívat samozřejmě skutečné alkoholické nápoje nebudou: „Všichni budou opilí jenom uměním!“ Nejbližší reprízy nové inscenace Opilí se ve Studiu Marta uskuteční vždy v 19 hodin 25. a 29. října.

Zdroj a foto: JAMU