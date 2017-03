JazzFestBrno 2017 nabídne řadu hvězd

Brno, 3. března 2017 - Pořadatelé mezinárodního hudebního festivalu JazzFestBrno představili kompletní program 16. ročníku a vyznavači jazzu ve všech jeho rozmanitých podobách se mají na co těšit. Pod Špilberk zavítají světové hvězdy jako Diana Krall, Chick Corea nebo Richard Bona. Českou scénu zastoupí mimo jiné Dan Bárta s triem Roberta Balzara a Filharmonií Brno. Hlavní část festivalu se uskuteční od 23. března do 5. května. Největší koncert však pořadatelé připravili na září.

Diana Krall poprvé v Brně

Do Brna poprvé přijede charismatická zpěvačka a klavíristka Diana Krall. V rámci festivalu se představí 20. září v DRFG Areně. JazzFestBrno tak ve svém 16. ročníku premiérově zamíří do největšího tradičního koncertního prostoru v Brně a diváci se mohou těšit na sváteční zážitek s jazzovou umělkyní par excellence.

Diana Krall už dvě dekády dokazuje, že vedle instrumentálních dovedností a uhrančivého hlasu jí nechybí ani rozměr nefalšované a poutavé písničkářky. Byla třináctkrát nominována na cenu Grammy, přičemž pětkrát cenu získala. Za svá alba obdržela devětkrát zlatou, třikrát platinovou a sedmkrát multiplatinovou desku. Prodala 6 milionů nosičů v USA a přes 15 milionů po celém světě. „V brněnské DRFG Areně se Diana Krall představí s jazzovým kvartetem, s nímž již mnohokrát dokázala vykouzlit intimní atmosféru i ve sportovní hale. DRFG Arena je navíc prostor poměrně komorní a nabízí velmi solidní akustiku pro tento typ koncertu,“ říká umělecký ředitel festivalu JazzFestBrno Vilém Spilka. V současné době Diana Krall pracuje na nové desce a jako obvykle dělá vše pro to, aby její obsah utajila až do poslední chvíle.

„Některé kuloárové informace naznačují, že nová deska bude pro Dianu návratem ke kořenům. Ať už tomu tak bude či nikoliv, nemusíme mít nejmenší pochybnosti o tom, že nám tato zkušená umělkyně připraví v Brně nezapomenutelný večer,“ říká Spilka.

O to se ostatně postarají i pořadatelé, kteří do nabídky zařadili i limitovanou edici VIP vstupenek za 2 900 a 3 900 Kč. „VIP vstupenky zahrnují sezení na nejlepších místech v sále, vstup do VIP zóny s občerstvením či tematický dárkový balíček. Na druhé straně nejlevnější vstupenky stojí 790 korun a nezapomínáme ani na slevy pro studenty a seniory, takže si tento jedinečný koncert může dopřát opravdu každý,“ říká výkonný ředitel JazzFestu Brno Vlastimil Trllo.

Chick Corea tentokrát v triu

Vrchol hlavní jarní části festivalu obstará Brňanům již dobře známý Chick Corea. Dvaadvacetinásobný držitel ceny Grammy, invenční skladatel, improvizátor a klavírní virtuos tentokrát na festival přijede s triem. Koncert se uskuteční 4. května v Bobycentru. Corea v průběhu svého muzikantského života prozkoumal překvapivé množství hudebních stylů – od avantgardy přes bebop k jazzrockové fúzi, latinskoamerické a tradiční španělské hudbě, dětským písním a komorní i symfonické hudbě. Na festivalu JazzFestBrno zahrál naposledy předloni společně s Bobbym McFerrinem ve vyprodané hale Vodova. Nyní přijede s triem, v němž mu sekundují basový mistr triové disciplíny Eddie Gomez a nejvyhledávanější současný jazzový bubeník Brian Blade. „Pětasedmdesátiletý umělec nepolevuje ve svém vlivu na současnou scénu, o čemž svědčí ceny Grammy, jež vyhrává v posledních letech,“ říká Spilka.

JazzFest však nabídne i celou řadu dalších hudebních lahůdek. Mezi nimi třeba kamerunského multiinstrumentalistu Richarda Bonu s latinskoamerickou kapelou Mandekan Cubano, Dana Bártu a trio Roberta Balzara, kteří svůj repertoár představí v orchestrálních aranžích s Filharmonií Brno či bubenickou legendu Stevea Gadda. Vstupenky na koncerty jsou v prodeji na webu nejkoncerty.cz, v prodejní síti Ticketportal a v běžných kamenných předprodejích. Více informací na www.jazzfestbrno.cz.

Autor: Radek Babička, foto: archív

Vyšlo v Brno Business & Style