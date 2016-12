Na Špilberku v sobotu propuknou Tajemné vánoce pro děti

Brno, 8. prosince 2016 - Tradiční adventní akci pro rodiny s dětmi chystá Muzeum města Brna na hradě Špilberku i letos. V sobotu 10. prosince hrad ovládne pohádkové vánoční tajemno. Tentokrát totiž akce souvisí s aktuální zimní výstavou Tajemné příběhy Pavla Čecha. Brněnský výtvarník a ilustrátor, který proslul díky obrázkům tajemných uliček a zákoutí, bude mít na Špilberku autogramiádu. Ve výstavě se chystá také hravá stezka. Ale tím program nekončí.

Vánoce na Špilberku – to jsou divadélka, opékání, dílničky a samozřejmě vánoční strom na nádvoří. Podobně tomu bude i tento rok. Dobrosrdečný kominík navíc zavede děti i jejich rodiče do krásného tajemného světa ilustrací Pavla Čecha. Právě jeho aktuální výstavu totiž adventní akce doprovází. Tajemné Vánoce na Špilberku začnou v sobotu 10. prosince v 10 hodin a jejich program potrvá až do 17. hodiny odpolední.

A co všechno se bude dít? Ve výstavě Tajemné příběhy Pavla Čecha bude rušno – chystá se tam Čechova autogramiáda. Návštěvníci si budou moci nechat podepsat jeho knížky (k dostání přímo na hradě) ve dvou hodinových blocích ve 12.30 a ve 14.30. Po celý den si také děti budou moci projít ve výstavě speciální hravou stezku, na jejímž konci dostanou od kominíčka knoflík pro štěstí. Uvnitř hradu se děti zabaví také na vánočních dílničkách, spolu s rodiči se mohou nechat zvěčnit v pohádkovém fotoateliéru nebo nakoupit drobné dárečky a ozdoby v kreativním obchůdku.

Klid nebude ani na nádvoří. Děti tam budou moci hádat o ceny s historickým spolkem REX nebo opékat buřty, najdou tam i stánky s občerstvením. Nad mumrajem bude bdít krásný vánoční strom. V plánu je také několik představení pro děti na jevišti. Ohňové divadlo D.F. chystá na velkém nádvoří hru V pekle a mateřská škola Žižkova pohádku Kominíčci pro štěstí. Divadlo Prkno odehraje v teple sálu Ogilvy příběh O čertovi podle předlohy Pavla Čecha (byla to dokonce jeho úplně první knížka pro děti).

Vstup na velké nádvoří a na divadla bude pro všechny zdarma, na vstup dovnitř do výstavy s hravou stezkou a autogramiádou, do fotoateliéru, dílniček a obchůdku bude platit zvýhodněné vstupné. Adventní sobotu na Špilberku by si nikdo neměl nechat ujít. Kdy jindy utéct od předvánočního shonu do tajemného pohádkového světa? Kominík už se na vás těší!

Zdroj: MUmB