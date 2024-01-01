Purple Technology z Brna vyvíjí platformu pro vibe trading s podporou AI agentů
Brno, 9. dubna 2026 – Brněnská technologická firma Purple Technology ve spolupráci s globální brokerage značkou Axiory vyvíjí novou platformu Axiory.ai, která umožňuje pomocí umělé inteligence přímo obchodovat na finančních trzích. Novinka reaguje na nástup AI agentů a přináší koncept takzvaného vibe tradingu, kdy uživatel pouze popíše svou strategii a systém ji automaticky převede do konkrétního obchodního zadání. Platforma zároveň nabízí traderům nové možnosti, jak své vlastní agenty napojit na obchodní účty a dát jim možnost je ovládat.
Zatímco umělá inteligence dnes běžně programátorům píše kód, ve finančních trzích dlouho narážela na zásadní limit. Neuměla přímo pracovat s reálnými trhy a zadávat obchody. Axiory.ai tento krok umožňuje. Uživatel může například popsat jednoduché zadání, jako je vyhledávání příležitostí s rozdílovými kontrakty na akciích, ETF měnách nebo komoditách. Systém toto zadání přetvoří do konkrétní strategie, kterou lze upravit, s pomocí AI otestovat nebo ji ověřit na historických datech a následně spustit.
„Stejně jako v programování, tak i v tradingu se ukazuje, že umělá inteligence člověka nenahrazuje, ale pomáhá mu pracovat rychleji a efektivněji. Dlouhodobě jsme sledovali, že zákazníci sami hledali cesty jak svět AI a tradingu propojit. Takové propojení, ale doposud nebylo jednoduché. Nyní přinášíme ten první krok, který možnosti posouvá dál,“ říká Jan Červinka, CEO Purple Technology.
AI už není jen rádcem, ale strategii sama vykonává
Podle Purple Technology se trading postupně posouvá od ručního nastavování nástrojů k práci s inteligentními asistenty. Významnou roli hrají takzvaní AI agenti, kteří dokážou samostatně analyzovat data, vyhodnocovat situaci na trhu a samostatně vykonávat jednotlivé kroky, přičemž uživatel má nad procesem stále kontrolu.
Axiory.ai stojí na platformě, která kombinuje několik klíčových prvků: nástroje pro vibe coding obchodních rozhraní, MCP protokol pro napojení tradingu do AI chatbotů až po komplexní systém umožňující AI analýzu, testing a provozování automatických obchodních strategií. To vše vždy plně řízené samotným klientem. Klíčový je právě zmíněný MCP protokol. Ten se v poslední době rychle stává „společným jazykem“, díky kterému mohou AI agenti jednoduše komunikovat s externími systémy.
Nový AI projekt vzniká ve spolupráci s globální brokerskou značkou Axiory, která platformu Axiory.ai integruje do svého tradingového prostředí a staví na ní zcela nové uživatelské rozhraní. Oficiální spuštění platformy je plánováno na letošní jaro, přičemž zájemci se mohou registrovat už nyní. Služby Axiory v současné době nejsou dostupné pro evropské zákazníky, ale Purple Technology již brzy nabídne podobné řešení i s evropským regulovaným partnerem.
„Axiory.ai je přirozeným pokračováním toho, co dlouhodobě budujeme. Spojujeme robustní tradingovou infrastrukturu s možnostmi umělé inteligence a přinášíme uživateli tu největší jednoduchost a efektivitu, jaká je v dnešní době technicky možná,“ říká Roberto d’Ambrosio, CEO Axiory.
Vedle zjednodušení práce přináší platforma nové možnosti také pro zkušené tradery. Ti si mohou nástroje výrazně lépe přizpůsobit, automatizovat vlastní strategie a efektivněji pracovat s daty i samotnou exekucí obchodů.
