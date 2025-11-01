Nový vodíkový zdroj energie pro letadla zahajuje pod vedením Honeywellu testování v ČR
Brno, 10. listopadu 2025 – Společnost Honeywell (NASDAQ: HON) oznámila dosažení významného milníku ve vývoji vodíkem poháněných letadel. Vodíkový zdroj elektrické energie, založený na palivových článcích a určený pro 1 MW pohon letadel, vstupuje do fáze komplexního testování v rámci Evropského společného podniku Clean Aviation.
Vědci a inženýři z Honeywell Aerospace nyní integrují úspěšně ověřené podsystémy do jednotného funkčního celku zdroje energie využívajícího palivové články. Připravuje se jeho testování ve spolupráci s ÚJV a.s. Řež, který poskytne potřebné zázemí a infrastrukturu. Jedná se o významný milník evropského projektu NEWBORN, jehož cílem je vyvinout pohonný systém pro letadla založený na vodíkových palivových článcích. Po ověření bude tento systém integrován s dalšími komponenty pohonného řetězce jako jsou baterie, kryogenní vodíková nádrž, či elektrický pohon.
Nadcházející testy ověří výrobu elektřiny z vodíku, včetně správné společné funkce všech podsystémů a jejich koordinovaného řízení.
Zdroj energie tvoří základ pohonného systému navrženého jako náhrada spalovacích motorů v letectví, zejména v segmentu krátkých letů. Jeho jádrem jsou palivové články, které vyrábějí elektřinu elektrochemickou přeměnou vodíku a vzduchu. Tento proces neprodukuje žádné emise CO₂ a díky vysoké energetické hustotě vodíku nabízí výrazně delší dolet než např. baterie. Funkce palivových článků je podpořena dalšími podsystémy, jako je přívod vzduchu, konverze a distribuce elektrické energie, tepelný management a recirkulace vodíku.
Tým z českých výzkumných a vývojových center Honeywell v Brně a Praze hraje klíčovou roli v projektu v hodnotě 2 miliardy Kč, který významně přispívá k utváření udržitelné budoucnosti letecké dopravy. Český tým působí jako koordinátor projektu, hlavní integrátor a dodavatel několika podsystémů, jako je dodávka vzduchu, tepelný management či bezpečné řídicí systémy všech složek.
„Díky skvělé spolupráci v rámci konsorcia jsme úspěšně otestovali klíčové podsystémy. Nyní jsme připraveni z nich sestavit kompletní zdroj energie a zahájit jeho komplexní testování. Již zkušenosti, které jsme získali během předchozí fáze integrace podsystémů, jsou zásadní pro úspěšný vývoj budoucího letuschopného systému s vysokou účinností a nízkou hmotností. Projektové týmy jsou nadšené, že můžou přejít do další fáze a posunout tak technologické hranice na novou úroveň,“ uvedli Ondřej Kotaba, technický vedoucí projektu, a Miroslav Matoušek, koordinátor konsorcia.
Konsorcium NEWBORN tvoří dvanáct organizací: Honeywell, Pipistrel, PowerCell Group, Fraunhofer Institute, Siemens Industrial Software, Aciturri, Test-Fuchs, University of Nottingham, C.I.R.A., Customcells, University of Leuven a Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, spolu s řadou českých a mezinárodních subdodavatelů.
Zdroj a foto: HONEYWELL
