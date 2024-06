Společnost Kyndryl otevřela novou moderní kancelář v Brně

Brno, 14. června 2024 (PROTEXT) - Společnost Kyndryl (NYSE: KD), největší poskytovatel služeb IT infrastruktury na světě, dnes oznámil otevření své nové kanceláře Kyndryl Collaborative Czechia v brněnském kancelářském komplexu Vlněna. Areál kombinuje bohatou historickou architekturu staré textilní továrny s moderním designem. Kanceláře Kyndryl Collaborative Czechia pokrývají přibližně 5000 metrů čtverečních a jsou navrženy tak, aby využily místní technologické talenty k podpoře inovací a pomohly zákazníkům modernizovat jejich IT infrastrukturu.

„Dnešní prohlášení společnosti Kyndryl je důkazem jejího trvalého závazku k Brnu a rozvoji IT dovedností místních expertů, které jsou velmi žádané. Tento nový prostor je velkým krokem vpřed a těším se na další spolupráci s firmou Kyndryl v celém regionu,“ říká Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje. Dnešní oznámení přichází nedlouho po vyhlášení výsledků nedávné iniciativy Kyndryl Foundation, která udělila granty českým neziskovým organizacím Czechitas a Sdružení VIA na podporu kybernetické bezpečnosti a odolnosti.

V nové lokalitě se experti z Kyndryl zaměřují na poskytování služeb prostřednictvím Kyndryl Bridge (to je digitální integrační platforma Kyndryl podporovaná umělou inteligencí - AI), aplikováním osvědčených metodologií, preskriptivních AI poznatků a rozsáhlých schopností pro správu a zlepšování neustále se měnícího technologického životního cyklu svých zákazníků. Kyndryl bude i nadále používat Kyndryl Bridge a nyní nový prostor také umožní společnou tvorbu s jejich zákazníky.

Schopnosti odborníků Kyndryl Collaborative Czechia zahrnují pomoc zákazníkům všech velikostí v různých odvětvích s navrhováním a nasazováním nových prostředí IT infrastruktury, která podporuje klíčové digitální příležitosti, jako je budoucí použití AI a strojové učení.Odborníci Kyndryl mluví více než 7 jazyky, včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny, češtiny, maďarštiny a polštiny a mají zkušenosti se stovkami technologií, jako je Cobol, JavaScript, Python, HTML, SQL. To umožňuje společnosti Kyndryl spravovat systémy, které jsou klíčové pro zajištění optimálního výkonu IT infrastruktury jak pro Kyndryl, tak zákazníky Kyndrylu po celém světě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Díky používání prvotřídních procesů, nástrojů a osvědčených postupů, jsou zákazníci Kyndryl Collaborative Czechia lídry na trhu. Pokrývají automobilový průmysl, bankovnictví i maloobchod.

„Vidíme, že rychle rostoucí poptávka po moderních IT dovednostech daleko převyšuje nabídku kvalifikovaných pracovníků, jsme proto nadšeni, že můžeme zahájit novou kapitolu pro naše zaměstnance v Kyndryl Collaborative Czechia v Brně,“ říká Maria Falkiewicz-Gancarzová, viceprezidentka společnosti Kyndryl.

„Investováním do špičkových dovedností a rozvíjením světových IT talentů, včetně našich zaměstnanců v Brně, se Kyndryl Collaborative zavazuje k neustálému vzdělávání a průběžné certifikaci našich odborníků. Tato neutuchající evoluce zajistí, že nejen splňujeme, ale překonáváme očekávání trhu, což umožňuje našim zákazníkům využívat jejich plný ekonomický potenciál a růst v digitální budoucnosti,“ doplňuje Maria Falkiewicz-Gancarzová.

Rozšířená kancelářská lokalita uvádí Kyndryl Collaborative Czechia do živého srdce brněnského technologického ekosystému, což výrazně zlepšuje dopravní dostupnost do kanceláří, poskytuje příležitosti k navazování kontaktů a podporuje spolupráci s klíčovými zákazníky a partnery.

Kanceláře v CTPark Vlněna jsou moderním zařízením nabízejícím pokročilé audiovizuální systémy, zasedací místnosti s cloudově podporovanými videokonferenčními schopnostmi, pracovní kavárnu, místnost pro rodiče a prostory navržené pro formální i neformální setkávání. Design nové kanceláře odráží nejnovější trendy v pracovním prostředí, včetně digitálních pracovišť, které zdůrazňují flexibilitu, otevřenou komunikaci a udržitelnost. Obsahuje energetické úsporné systémy dodržující zásady BREEAM, zlepšenou ventilaci a nachází se v blízkosti zastávek veřejné dopravy navíc nabízí prostory pro ukládání jízdních kol.

Nová brněnská kancelář je inkluzivní prostor s vybavením, které je snadno přístupné i pro osoby se zdravotním postižením, čímž podporuje inkluzi zaměstnanců. Díky tomuto rozšíření prostoru bude Kyndryl pokračovat ve své misi transformovat průmyslová odvětví, zlepšovat digitální prostředí a zároveň pozitivně přispívat místní IT komunitě a životnímu prostředí.

Foto: Ingimage