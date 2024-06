Česko si ve startupovém žebříčku polepšilo o tři místa, i díky Brnu

Brno, 5. června 2024 - Česko se v prestižním žebříčku Global Startup Ecosystem Index 2024 posunulo o tři místa na celkové 32. místo. Největší zásluhu na tomto úspěchu má brněnský region, který se díky skokovému zlepšení o 47 míst dostal do druhé stovky. Praha si naopak o několik míst pohoršila. I tak je z celé republiky nejvýše, na 89. místě.

Česká republika si v letošním vydání Global Startup Ecosystem Index polepšila o tři místa a obsadila 32. příčku. Tento posun je zásluhou především brněnského regionu, který se výrazně zlepšil. Brno se posunulo o 47 míst na globální 190. příčku a stalo se druhým nejlépe hodnoceným městem v České republice. Praha, ačkoli zůstává nejsilnějším startupovým ekosystémem v Česku, si pohoršila o sedm míst a skončila na 89. místě. V žebříčku se ještě objevuje Ostrava na 754. místě, Plzeň na 974. místě a nově i Olomouc, která obsadila 1274. pozici. Zatímco Ostrava klesla oproti loňskému roku o 146 míst, Plzeň zaznamenala progres o 32 míst. V posledních letech už na tom ale Česko bylo lépe. V roce 2020 bylo na 26. místě celosvětového žebříčku, tedy o 6 míst výše, než je dnes. Čísla ukazují, že je Česko atraktivní destinací pro mezinárodní investory a technologické firmy. V počtu strategických poboček nadnárodních technologických korporací totiž obsadilo celosvětově sedmé místo.

Brno v posledních letech ukazuje konstantní růst a stává se klíčovým hráčem na startupové scéně nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. „Brno a celá jižní Morava mají inovace v DNA. Za poslední roky jsme udělali velký skok a sám vidím, jak skvělé jméno má díky inovacím region v celé Evropě. Posun o skoro padesát míst dokládá, jak fantastickou práci tu lidé v oblasti startupů a inovací dělají,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Global Startup Ecosystem Index 2024 ukazuje, že brněnský region má stále větší význam pro český technologický sektor. „Náš posun není náhodný. Celý ekosystém stojí na velmi pevných základech, které tvoří regionální inovační strategie. Od ní se všechno odvíjí. Podpora startupů, kvalitní věda, její komercializace, popularizace vědy, techniky, studia technických oborů – to jsou strategické pilíře, které zmiňovala už první generace strategie v roce 2002. Zároveň ale sledujeme trendy a posilujeme ekosystém tam, kde je to potřeba. Výsledkem je třeba kreativní hub KUMST, inkubátor pro herní vývojáře Gamebaze, fórum Velvet Innovation nebo obrovské téma polovodičů a čipů, kterému se velmi intenzivně věnujeme právě teď,“ říká Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC. Brno je silné zejména v oblasti software. V této kategorii je v Evropě na 24. místě. To je dáno řadou úspěšných startupů a technologických společností, které v regionu vznikly a rozvíjejí se i s podporou JICu. Úspěšné firmy jako Kiwi.com, Y Soft nebo Flowmon jsou důkazem, že Brno nabízí dobré podmínky pro růst a globální expanzi technologických společností.

Žebříček také ukázal, že Praha, i přes mírný pokles, zůstává nejsilnějším startupovým ekosystémem v zemi. Její hodnocení je oproti Brnu stále téměř trojnásobné. „To je přirozené téměř pro každou evropskou metropoli. Centralizace lidí s sebou nese vyšší zásobu kapitálu, větší podnikatelský potenciál, lepší nabídku talentů. Každé město má své specifické podmínky a cílem je, aby je využilo v co nejvyšší možné míře a pomohlo tím nejen české, ale i evropské ekonomice,“ doplňuje architekt první regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a ředitel pro strategii JICu David Uhlíř, který v minulosti zastával i pozici prezidenta Sítě evropských inovačních agentur.

Zdroj: JIC, foto: Ingimage