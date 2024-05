V Brně bude pobočka jednoho z nejlepších technologických slovenských scaleupů

Brno, 30. května 2024 - Slovenská technologická společnost Sensoneo oznámila otevření nových kancelářských prostor v brněnském Technologickém parku. Společnost s inovativními řešeními pro nakládání s odpady, která v současnosti zaměstnává více než 130 lidí, má své technologie nasazeny v 85 zemích světa. Sensoneo si od nové kanceláře slibuje spolupráci s novými talentovanými IT vývojáři, s nimiž bude moci dále rozvíjet a inovovat svět odpadového hospodářství.

Společnost byla založena v roce 2017 a za posledních 7 let se rozrostla v jednoho ze světových lídrů v oblasti inteligentního nakládání s odpady. Jako jediná společnost na světě již implementovala softwarové řešení pro zálohové systémy v 5 zemích (Irsko, Rumunsko, Maďarsko, Malta a Slovensko) a její ultrazvukové senzory pro sledování naplněnosti odpadových košů využívá mimo jiné město Madrid, kde jsou součástí největší instalace smart odpadových systémů na světě, s počtem více než 11 tisíc.

Sensoneo je také jednou z nejperspektivnějších slovenských technologických společností s velkým potenciálem růstu. Loni v létě společnost uzavřela investici série A, v níž získala 6,2 milionu EUR. V roce 2023 také zaznamenala tržby přesahující 8,5 milionu EUR, poprvé zaznamenala zisk a dostala se do černých čísel. Rychlý růst společnosti byl oceněn také v žebříčku Deloitte Fast50 CEE pro rok 2023, kde se společnost umístila na 25. místě z 15 zemí díky 988% nárůstu tržeb během období 4 let od roku 2019 do roku 2022.

Investici firma využije na profesionalizaci svých týmů, stabilizaci firmy v jejím prudkém růstu a především na další růst a expanzi, kterou podpoří nový tým zaměstnanců v Brně. Ředitel a spoluzakladatel společnosti Sensoneo Martin Basila:

„S přibývajícími velkými projekty potřebujeme posílit náš vývojový tým a Brno je pro nás logickou volbou nejen kvůli jeho blízkosti. Ve městě je velká koncentrace univerzit a mladých lidí, takže zde žijí tisíce mladých IT talentů. Pro ně jsme atraktivní zejména z hlediska smysluplnosti našeho kódu, dosahu našich řešení a jejich dopadu na společnost a životní prostředí. Pracujeme s nejnovějšími technologiemi a zaměstnáváme nejchytřejší lidi v oboru, od kterých mohou získat velké zkušenosti. Otevření kanceláře však neznamená, že jsme přestali nabírat nové lidi v Bratislavě, kde také nadále zvyšujeme své kapacity. Technologický park dokonale zapadá do naší firemní DNA. Sídlí v něm mnoho inovativních společností, které se stejně jako my zabývají technologickým výzkumem a vývojem. Je zde mnoho vědců a odborníků na umělou inteligenci, což dohromady vytváří skvělou tvůrčí synergii.“

Sensoneo plánuje v Brně v první fázi cílit na tým zhruba 30 lidí. V současné době se zaměřuje především na backendové vývojáře pracující s .NET technologií a QA inženýry.

Foto: Ingimage