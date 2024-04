V Brně se chystá 1. ročník konference Startup Money 2024

Brno, 12. dubna 2024 - Konference Startup Money 2024 v Brně spojí svět startupů a investorů. Cílem inovační agentury JIC, která akci pořádá ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Partners a s podporou agentury Czechinvest, je propojit zakladatele startupů s kapitálem a podpořit tak rozvoj nových technologických firem. Akce se uskuteční 29. května v brněnském Divadle Husa na provázku a představí se na ní zástupci českých i slovenských startupových fondů i úspěšní zakladatelé startupů.

„Naší ambicí je v regionu vytvořit prostředí, kde se mohou snadno spojovat inovativní nápady s potřebným kapitálem. Na Startup Money jsme pozvali spoustu inspirativních osobností z celé republiky i ze Slovenska. Startupisti se tu budou moci potkat mezi sebou i s investory, získají kontakty i zajímavé know-how,“ vysvětluje cíle konference Radim Kocourek, jednatel fondu JIC Ventures.

Konferenci tvoří několik tematických bloků a diskutovat se bude nejen o tom, jak se rozvíjí investiční prostředí, ale i o tom, jaké firmy jsou pro investory v současné situaci atraktivní a podle čeho je vybírají do svého portfolia. Velký důraz kladou organizátoři na praktické zkušenosti a sdílení know-how. Součástí bude i večerní networking.

Mezi hlavními body programu nechybí panelová diskuze s názvem The Art of Startup Investing, v níž své startupové i investorské příběhy nabídnou významní investoři jako Vít Vrba, zakladatel firmy Webnode, Václav Pavlečka z Czech Founders VC a zástupci slovenského fondu Neulogy Ventures. Na programu dalšího panelu s názvem Born Global, Think Global bude téma různých podmínek pro investory i startupy v zahraničí – Spojenými státy začínaje, Izraelem konče. Mluvit o tom bude třeba významný český investor Karel Obluk. V rámci programu přijde řeč i na investice ve specifických odvětvích startupového světa – například na oblast tzv. deep tech i investicí ve světě herního vývoje. K němu si organizátoři pozvali zakladatele úspěšného brněnského studia Madfinger Game Marka Rabase nebo Miloš Jeřábek ze studia Redhill Games.

Hlavním speakrem konference bude Oliver Dlouhý, zakladatel portálu Kiwi.com. Nabídne příběh firmy, která má za sebou turbulentní roky a investoři v nich sehráli důležitou roli.

Konference proběhne ve středu 29. května od 12 do 18 hodin v Divadle Husa na provázku a vstupenky v ceně 1990 Kč jsou v prodeji na webu goout.net.

Zdroj: JIC, foto: Ingimage