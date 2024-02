Brnu patří stavební pozemky v Kuřimi, prodá je ve veřejné dražbě

Brno, 15. února 2024 - Nyní pole, za pár let možná nová čtvrť. Tak by to podle kuřimského územního plánu mohlo vypadat v lokalitě „u statku“. Významnou část pozemků o výměře zhruba pět hektarů zde vlastní Brno. Jeho radní teď doporučili zastupitelstvu, aby zbytné pozemky dovolilo vydražit.

„Pro město Brno se jedná o typický nepotřebný majetek a již před půl rokem byly pozemky zastupitelstvem města schváleny do seznamu zbytného majetku. Jsem rád, že se budou prodávat nejtransparentnějším možným způsobem, tedy ve veřejné dražbě. Tu zorganizuje jako obvykle městská společnost COMS. Všechny informace budou včas uvedeny na jejím webu drazby-brno.cz. Vyvolávací cenu ve veřejné elektronické dražbě Rada města určila ve výši znaleckého posudku, a to na 154 700 000 korun,“ uvedl radní pro majetek Jiří Oliva.

Pozemky s parcelními čísly 2773/1, 2773/2 a 2773/7, všechny v k. ú. Kuřim, jsou aktuálně pachtovány jako orná půda. Podle platného Územního plánu města Kuřim se nacházejí převážně v rozvojové ploše smíšené obytné.

