Dánská futuristka Daria Krivonosová v Brně promluví o budoucnosti inovací

Brno, 11. listopadu 2023 – Na mezinárodní konferenci Velvet Innovation, kterou pořádá 15. listopadu v hotelu Passage v Brně inovační agentura JIC, vystoupí jako hlavní host Daria Krivonosová, uznávaná expertka na budoucí trendy a ředitelka Kodaňského institutu pro studium budoucností (Copenhagen Institute for Futures Studies). Kromě ní se na pódiu objeví další desítky osobností z vědecké, akademické, startupové, politické i komerční sféry.

Daria Krivonosová je považována za jednu z předních analytiček ve světě studia budoucnosti. „Daria patří ke špičkovým evropským analytičkám v oboru future studies. Dokáže vedle sebe poskládat klíčová data a trendy společenské, politické nebo ekonomické a najít překvapivé souvislosti. A s opravdu hlubokou znalostí napříč obory umí přesně pojmenovat možné scénáře v dlouhodobém horizontu,“ představuje hlavní řečnici Hanka Šudáková, manažerka Velvet Innovation a zároveň startupová konzultantka. „Velvet Innovation v sobě přirozeně téma budoucnosti nese. Proto jsme chtěli Dariu jako hlavního hosta,“ doplňuje Šudáková.

Práce Darii Krivonosové a její originální přístup ke studiu sociálních, politických a ekonomických trendů ji dovedly až na pozici ředitelky jednoho z nejrespektovanějších institutů ve svém oboru. Pod Krivonosiným vedením se Kodaňský institut pro studium budoucností specializuje na identifikaci a analýzu globálních trendů a proměnlivých paradigmat, které formují budoucnost našeho společenského a ekonomického vývoje. Krivonosová je známá tím, že umí propojit teorii s praxí a poskytovat pronikavé strategické poradenství pro řadu mezinárodních klientů a organizací. Kombinuje své rozsáhlé znalosti megatrendů a vzorců společenského vývoje s praktickými zkušenostmi z pozice vedoucí oddělení řízení podnikových rizik. Je také spoluautorkou zprávy The New Age of Trade: Trends and Drivers Shaping the World Economy, kterou prezentovala závěry na několika členských akcích pořádaných v Kodani, Oslu a Bruselu.

Tento rok se konference Velvet Innovation zaměří na klíčová témata udržitelného rozvoje a inovačních strategií pro 21. století. S širokou škálou speakerů, včetně významných osobností, jako jsou americký velvyslanec Bijan Sabet, sociolog Daniel Prokop nebo evangelizátor v oblasti umělé inteligence Filip Dřímalka, konference slibuje dynamický program plný přednášek, panelových diskuzí a síťovacích příležitostí.

Vstupenky na akci jsou již vyprodány, ale organizátoři slibují, že část výstupů zveřejní i formou videozáznamů na webu.

Zdroj: JIC, foto: Ingimage